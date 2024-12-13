Generador de Vídeos Educativos de RRHH: Simplifica la Creación de Formación

Simplifica tus vídeos de formación de RRHH y mejora la incorporación de empleados. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para crear contenido atractivo sin esfuerzo.

Crea un vídeo de bienvenida de 60 segundos para nuevos empleados, presentando un avatar de AI que introduzca la cultura de la empresa y los pasos iniciales clave. El estilo visual debe ser cálido y profesional, acompañado de una voz en off clara y amigable generada a partir de texto a vídeo desde el guion, asegurando una primera impresión fluida.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo vibrante de actualización de RRHH de 30 segundos para todos los empleados, utilizando una plantilla dinámica de las plantillas y escenas de HeyGen para resaltar los próximos cambios en los beneficios. El estilo visual debe ser atractivo y conciso, con una generación de voz en off animada, haciendo que la información esencial sea fácilmente digerible y visualmente atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 45 segundos que explique la nueva política de trabajo remoto a todos los empleados, incorporando medios de archivo relevantes de la biblioteca de medios. El estilo visual debe ser directo y profesional, mejorado con subtítulos claros para accesibilidad, asegurando una comprensión completa del vídeo educativo de RRHH.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un módulo de formación en cumplimiento de 90 segundos para equipos departamentales, utilizando un avatar de AI autoritario para entregar directrices críticas. El estilo visual debe ser nítido y profesional, con la capacidad de ajustar el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones para varias plataformas internas, asegurando un mensaje coherente en toda la organización a través de este vídeo de formación.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Educativos de RRHH

Transforma sin esfuerzo tus materiales de formación de RRHH en contenido de vídeo atractivo con avatares de AI y potentes capacidades de texto a vídeo, optimizando la educación de los empleados.

1
Step 1
Selecciona tu Avatar de AI
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI para ser el presentador de tu vídeo de formación de RRHH, personalizando tu contenido para una educación efectiva de los empleados.
2
Step 2
Pega tu Guion de Formación
Convierte fácilmente tu contenido escrito en diálogo hablado. La capacidad de conversión de texto a vídeo de HeyGen genera automáticamente voces en off profesionales desde tu guion de RRHH.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Personalización de Marca
Añade medios de apoyo y aplica los controles de personalización de marca de tu empresa (logo, colores) para alinear tus vídeos de RRHH con los estándares corporativos para un aspecto pulido.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu proyecto de vídeo utilizando el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones de HeyGen para preparar tu vídeo educativo de RRHH para cualquier plataforma, incluyendo opciones para exportación SCORM.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Políticas y Temas Complejos de RRHH

.

Simplifica políticas y procedimientos de RRHH complejos en vídeos de AI claros y comprensibles, asegurando que todos los empleados comprendan las directrices esenciales de la empresa.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos educativos de RRHH con avatares de AI?

HeyGen te permite crear vídeos educativos de RRHH atractivos utilizando avatares de AI realistas y cabezas parlantes. Estos avatares interactivos de AI pueden entregar tu contenido de formación, haciendo que la incorporación de empleados y el intercambio de conocimientos sean más dinámicos y efectivos.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos de AI eficiente para vídeos de formación?

HeyGen simplifica la creación de vídeos al permitir la conversión de texto a vídeo desde tus guiones. Con una amplia selección de plantillas de vídeo y potentes funciones de edición, HeyGen te ayuda a producir rápidamente vídeos de formación de alta calidad para cualquier propósito.

¿Puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de RRHH para la incorporación de empleados?

Sí, HeyGen es una plataforma de vídeo de AI ideal para crear vídeos de RRHH profesionales, especialmente para la incorporación de empleados. Puedes generar fácilmente contenido integral, desde mensajes de bienvenida hasta resúmenes de políticas, asegurando un intercambio de conocimientos coherente y atractivo en toda tu organización.

¿HeyGen admite la personalización de marca para vídeos de formación corporativa?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de personalización de marca robustos, permitiéndote incorporar el logo y los colores de tu empresa en cualquier plantilla de vídeo. Esto asegura que todos tus vídeos educativos de RRHH mantengan una identidad de marca consistente y profesional.

