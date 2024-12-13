Creador de Vídeos de Cumplimiento de RRHH: Simplifica tu Formación Hoy

Mejora la retención del conocimiento para los vídeos de formación de tu equipo con avatares de AI realistas, haciendo que el cumplimiento sea atractivo y eficiente.

Diseña un vídeo introductorio de 60 segundos para nuevos empleados, centrado en los conceptos básicos esenciales de cumplimiento de RRHH y los valores de la empresa. Dirigido a nuevos empleados, utilizando un estilo visual brillante y profesional con una pista de fondo animada, aprovechando las Plantillas y escenas personalizables de HeyGen para una apariencia de marca coherente durante la incorporación de empleados.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo dinámico de 90 segundos de formación en cumplimiento que explique las regulaciones de privacidad de datos. Este vídeo debe dirigirse a todos los empleados existentes para la formación de actualización anual, empleando un enfoque visual claro basado en escenarios con una voz en off seria pero accesible. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar información compleja en un formato fácilmente digerible, mejorando la retención del conocimiento.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo explicativo conciso de 45 segundos anunciando una nueva política de RRHH sobre las directrices de trabajo remoto. Este vídeo está destinado a que los gerentes de RRHH lo distribuyan a sus equipos, presentando un estilo visual moderno e informativo con una narración directa y autoritaria. Aprovecha la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente una presentación profesional para esta actualización crítica de cumplimiento de RRHH.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo motivacional de 30 segundos que enfatice la conducta positiva en el lugar de trabajo y las iniciativas de compromiso de los empleados. Adaptado para todos los empleados, este vídeo debe tener un estilo visual atractivo y desenfadado con una voz cálida y alentadora. Genera el audio convincente utilizando la función de generación de Voz en off de HeyGen para recordar al personal un aspecto positivo de la cultura corporativa.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Cumplimiento de RRHH

Crea sin esfuerzo vídeos de cumplimiento y formación de RRHH atractivos y precisos con la plataforma impulsada por AI de HeyGen, asegurando una alta retención del conocimiento de los empleados.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de formación en cumplimiento. Utiliza la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transformar instantáneamente tu texto en una base de vídeo dinámica, haciendo que el proceso de producción de un vídeo de cumplimiento de RRHH sea intuitivo y eficiente.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI
Elige entre una diversa biblioteca de "avatares de AI" para representar tu mensaje de RRHH de manera profesional e inclusiva. Estos avatares dan vida a tus vídeos de formación de RRHH, mejorando el compromiso y la comprensión de los empleados sin necesidad de actores o filmaciones complejas.
3
Step 3
Aplica Consistencia de Marca
Asegúrate de que tu contenido se alinee con la identidad corporativa aplicando los colores, logotipos y fuentes de tu organización. Los "controles de Marca" de HeyGen te permiten mantener una apariencia profesional y familiar para todos los materiales de tu programa de formación corporativa.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo añadiendo "subtítulos/captions" para accesibilidad y aprendizaje mejorado. Una vez completo, exporta fácilmente tus vídeos de formación en cumplimiento pulidos en varios formatos, listos para su distribución a tu equipo o sistema de gestión de aprendizaje.

Casos de Uso

Simplifica Políticas de RRHH Complejas

.

Transforma políticas de RRHH intrincadas y directrices de cumplimiento en vídeos claros y comprensibles que mejoran la comprensión y adherencia de los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de cumplimiento y formación de RRHH?

HeyGen agiliza la creación de contenido de vídeos de cumplimiento de RRHH y vídeos de formación de RRHH con AI utilizando avatares de AI avanzados y la funcionalidad de Texto a vídeo desde guion. Nuestra plataforma permite a los equipos generar rápidamente materiales de formación profesionales y atractivos a partir de un guion simple, convirtiéndola en una poderosa herramienta para crear vídeos de cumplimiento de RRHH.

¿Puede HeyGen ayudar a mejorar la retención del conocimiento en los programas de formación corporativa?

Sí, HeyGen mejora significativamente la retención del conocimiento y el compromiso de los empleados a través de vídeos explicativos dinámicos con avatares de AI realistas. Al transformar contenido seco en vídeos animados atractivos, HeyGen asegura que tu programa de formación corporativa resuene efectivamente con los empleados.

¿Qué controles de marca están disponibles para los vídeos de formación de RRHH creados con HeyGen?

HeyGen ofrece controles de Marca integrales para asegurar que tus vídeos de formación de RRHH se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa. Puedes incorporar fácilmente tu logotipo y colores de marca utilizando plantillas personalizables, manteniendo una apariencia consistente y profesional en todos los materiales de tu programa de formación corporativa.

¿Es HeyGen una herramienta eficiente para desarrollar vídeos de incorporación?

Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos increíblemente eficiente para desarrollar vídeos de incorporación de alta calidad y acelerar la incorporación de empleados. La capacidad de Texto a vídeo desde guion de nuestra plataforma permite una generación rápida de contenido, facilitando el despliegue rápido de vídeos de formación esenciales.

