Diseña un vídeo introductorio de 60 segundos para nuevos empleados, centrado en los conceptos básicos esenciales de cumplimiento de RRHH y los valores de la empresa. Dirigido a nuevos empleados, utilizando un estilo visual brillante y profesional con una pista de fondo animada, aprovechando las Plantillas y escenas personalizables de HeyGen para una apariencia de marca coherente durante la incorporación de empleados.

