Generador de Vídeos de Cumplimiento de RRHH: Simplifica la Formación

Transforma guiones en vídeos de formación en cumplimiento atractivos usando la conversión de texto a vídeo, mejorando el compromiso de los empleados y la retención de conocimiento.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación en cumplimiento de 45 segundos que actualice a todos los empleados sobre los cambios regulatorios recientes. Este vídeo debe adoptar un estilo visual moderno y atractivo con superposiciones de texto concisas, presentado por diversos avatares de AI para maximizar la retención de conocimiento, aprovechando la función de avatares de AI de HeyGen para una presentación dinámica y accesible.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de formación de RRHH de 30 segundos dirigido a gerentes y líderes de equipo, enfatizando la importancia de la comunicación inclusiva y el compromiso positivo de los empleados. El estilo visual y de audio debe ser inspirador y claro, utilizando los subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y reforzar los mensajes clave, haciendo el contenido digerible y memorable.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de formación corporativa de 90 segundos para personal remoto a nivel mundial, simplificando un tema complejo como las mejores prácticas de ciberseguridad. El vídeo debe tener un estilo visual directo y autoritario, combinando metraje de archivo relevante con explicaciones textuales dinámicas, creado eficientemente a través de la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen, destacando la plataforma como una efectiva plataforma de vídeo AI para la difusión global.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Cumplimiento de RRHH

Aprovecha una plataforma de vídeo AI para crear vídeos de formación de RRHH atractivos de manera eficiente, mejorando la retención de conocimiento y asegurando el cumplimiento con facilidad.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Pega tu contenido de cumplimiento de RRHH en la plataforma de vídeo AI de HeyGen. Nuestra función de conversión de texto a vídeo transformará instantáneamente tu texto en una narrativa visual.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de AI
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para representar tu marca. Estos presentadores digitales transmitirán tus mensajes críticos de formación en cumplimiento de manera profesional.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Branding
Genera voces en off de sonido natural para tu guion en varios idiomas. Aplica los controles de marca de tu empresa, incluidos logotipos y colores, para personalizar el vídeo.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Cumplimiento
Genera tu vídeo final de cumplimiento de RRHH. Expórtalo e intégralo fácilmente en tu Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) para una formación corporativa escalable y una mejor retención de conocimiento.

Simplifica Temas Complejos de RRHH y Mejora la Educación

Simplifica Temas Complejos de RRHH y Mejora la Educación

Transforma regulaciones de RRHH complejas en contenido de vídeo claro y comprensible, mejorando significativamente la comprensión y los resultados de cumplimiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la generación de vídeos de cumplimiento de RRHH?

HeyGen actúa como una avanzada plataforma de vídeo AI, transformando tus guiones de vídeos de cumplimiento de RRHH en contenido atractivo sin esfuerzo. Con una potente conversión de texto a vídeo y avatares de AI personalizables, HeyGen agiliza todo el proceso de producción de vídeos.

¿Qué beneficios ofrece HeyGen para los vídeos de formación corporativa?

HeyGen proporciona una solución escalable y rentable para crear vídeos de formación corporativa de alta calidad. Utiliza nuestras plantillas predefinidas y generación de voz en off de AI para producir rápidamente contenido profesional, mejorando la retención de conocimiento y el compromiso de los empleados.

¿Puede HeyGen mejorar el compromiso de los empleados en la formación de RRHH?

Absolutamente. HeyGen aprovecha avatares de AI realistas y controles de marca para crear vídeos de formación de RRHH dinámicos que captan la atención de tu audiencia. Este enfoque personalizado ayuda a aumentar el compromiso de los empleados y mejora significativamente la retención de conocimiento.

¿Cómo facilita HeyGen la rápida producción de vídeos AI para RRHH?

HeyGen acelera la producción de vídeos AI permitiéndote generar vídeos directamente desde guiones de texto con voces en off realistas y subtítulos automáticos. Este eficiente proceso de conversión de texto a vídeo asegura que puedas crear rápidamente vídeos esenciales de incorporación y materiales de formación.

