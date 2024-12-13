Creador de Vídeos de Comunicación de RRHH: Aumenta el Compromiso
Optimiza tus vídeos de reclutamiento y bienvenida con generación de voz profesional para maximizar el compromiso de los empleados.
Desarrolla un vídeo dinámico de 45 segundos que destaque la cultura de la empresa, dirigido tanto a empleados actuales como a candidatos potenciales. El estilo visual y de audio debe ser auténtico y animado, mostrando el compromiso genuino de los empleados a través de diversas imágenes obtenidas de la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, capturando el verdadero espíritu del lugar de trabajo.
Produce un vídeo conciso de 30 segundos de actualización de comunicaciones internas para todos los empleados, entregando información esencial con un tono claro e informativo. Para maximizar la accesibilidad y comprensión, este vídeo de RRHH utilizará los subtítulos automáticos de HeyGen, asegurando que cada empleado pueda seguir fácilmente los anuncios importantes.
Genera un teaser de vídeo de reclutamiento de 45 segundos dirigido a posibles solicitantes de empleo, destacando emocionantes oportunidades de carrera y los beneficios de unirse a nuestro equipo. Empleando un estilo visual moderno y cautivador, este vídeo se construirá eficientemente utilizando las variadas plantillas y escenas de HeyGen, permitiendo una rápida personalización para reflejar nuestra marca empleadora.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación con AI.
Eleva los vídeos de formación de empleados con AI, mejorando el compromiso y la retención de conocimientos en todos los equipos.
Crea más cursos y alcanza a más aprendices en todo el mundo.
Desarrolla cursos internos extensos y entrega contenido de aprendizaje esencial a una fuerza laboral dispersa de manera eficiente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de comunicación de RRHH?
HeyGen transforma tus comunicaciones internas permitiéndote crear fácilmente vídeos profesionales de RRHH. Utiliza plantillas de vídeo personalizables, avatares de AI y capacidades de texto a vídeo desde guion para crear contenido atractivo para la bienvenida, formación y compromiso de los empleados de manera eficiente.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos de RRHH con HeyGen?
HeyGen ofrece una amplia personalización para alinearse con la cultura y la marca de tu empresa. Puedes personalizar completamente las plantillas de vídeo, integrar tus propios medios, aplicar controles de marca como logotipos y colores, y ajustar las proporciones para varias plataformas.
¿Puede HeyGen ayudar con la creación de vídeos efectivos de bienvenida y formación?
Absolutamente. HeyGen está diseñado para optimizar la creación de vídeos de bienvenida y formación de alto impacto. Con avatares de AI y generación de voz, puedes producir rápidamente contenido atractivo que asegure que los nuevos empleados y los existentes reciban información consistente y profesional.
¿HeyGen soporta subtítulos automáticos y voces diversas?
Sí, HeyGen ofrece un sólido soporte para subtítulos automáticos y generación de voces diversas. Esto asegura que tus vídeos de RRHH sean accesibles y resuenen con una fuerza laboral global, mejorando el compromiso de los empleados y la claridad de la comunicación.