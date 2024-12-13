Creador de Vídeos de Comunicación de RRHH: Aumenta el Compromiso

Crea un vídeo de bienvenida de 60 segundos para nuevos empleados, diseñado para ser profesional y positivo, presentando un avatar de AI para introducir los valores clave de la empresa y los pasos iniciales. Este vídeo debe utilizar los avatares de AI de HeyGen para personalizar la bienvenida de los jefes de varios departamentos, asegurando una primera impresión consistente y atractiva para cada nuevo miembro del equipo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 45 segundos que destaque la cultura de la empresa, dirigido tanto a empleados actuales como a candidatos potenciales. El estilo visual y de audio debe ser auténtico y animado, mostrando el compromiso genuino de los empleados a través de diversas imágenes obtenidas de la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, capturando el verdadero espíritu del lugar de trabajo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos de actualización de comunicaciones internas para todos los empleados, entregando información esencial con un tono claro e informativo. Para maximizar la accesibilidad y comprensión, este vídeo de RRHH utilizará los subtítulos automáticos de HeyGen, asegurando que cada empleado pueda seguir fácilmente los anuncios importantes.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un teaser de vídeo de reclutamiento de 45 segundos dirigido a posibles solicitantes de empleo, destacando emocionantes oportunidades de carrera y los beneficios de unirse a nuestro equipo. Empleando un estilo visual moderno y cautivador, este vídeo se construirá eficientemente utilizando las variadas plantillas y escenas de HeyGen, permitiendo una rápida personalización para reflejar nuestra marca empleadora.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Comunicación de RRHH

Crea sin esfuerzo vídeos de RRHH profesionales y atractivos para la bienvenida, formación y comunicaciones internas, mejorando la cultura de tu empresa con herramientas impulsadas por AI.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Vídeo
Comienza seleccionando de una diversa biblioteca de plantillas de vídeo específicas para RRHH. Estos diseños predefinidos proporcionan una base profesional para tus vídeos de bienvenida, reclutamiento o comunicación interna.
2
Step 2
Pega tu Guion y Genera
Simplemente pega tu mensaje o guion de RRHH en el editor. Nuestra tecnología de texto a vídeo desde guion generará automáticamente escenas de vídeo, aprovechando los avatares de AI y la generación de voz para dar vida a tus palabras.
3
Step 3
Aplica Controles de Marca
Asegúrate de que tus vídeos de RRHH se alineen con la identidad de tu empresa. Utiliza opciones de personalización completa, incluidos los controles de marca, para añadir tu logotipo, colores de marca y medios relevantes de nuestra extensa biblioteca.
4
Step 4
Genera y Comparte tus Vídeos de RRHH
Una vez que tu vídeo esté perfecto, genera y expórtalo fácilmente. Incluye subtítulos automáticos para accesibilidad y comparte tus vídeos profesionales de RRHH a través de todos los canales de comunicación interna para involucrar a tus empleados.

Casos de Uso

Genera vídeos y clips atractivos para redes sociales en minutos

Produce rápidamente vídeos de reclutamiento atractivos y contenido de marca empleadora para redes sociales para atraer a los mejores talentos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de comunicación de RRHH?

HeyGen transforma tus comunicaciones internas permitiéndote crear fácilmente vídeos profesionales de RRHH. Utiliza plantillas de vídeo personalizables, avatares de AI y capacidades de texto a vídeo desde guion para crear contenido atractivo para la bienvenida, formación y compromiso de los empleados de manera eficiente.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos de RRHH con HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización para alinearse con la cultura y la marca de tu empresa. Puedes personalizar completamente las plantillas de vídeo, integrar tus propios medios, aplicar controles de marca como logotipos y colores, y ajustar las proporciones para varias plataformas.

¿Puede HeyGen ayudar con la creación de vídeos efectivos de bienvenida y formación?

Absolutamente. HeyGen está diseñado para optimizar la creación de vídeos de bienvenida y formación de alto impacto. Con avatares de AI y generación de voz, puedes producir rápidamente contenido atractivo que asegure que los nuevos empleados y los existentes reciban información consistente y profesional.

¿HeyGen soporta subtítulos automáticos y voces diversas?

Sí, HeyGen ofrece un sólido soporte para subtítulos automáticos y generación de voces diversas. Esto asegura que tus vídeos de RRHH sean accesibles y resuenen con una fuerza laboral global, mejorando el compromiso de los empleados y la claridad de la comunicación.

