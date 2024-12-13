Crea un vídeo de bienvenida de 60 segundos para nuevos empleados, diseñado para ser profesional y positivo, presentando un avatar de AI para introducir los valores clave de la empresa y los pasos iniciales. Este vídeo debe utilizar los avatares de AI de HeyGen para personalizar la bienvenida de los jefes de varios departamentos, asegurando una primera impresión consistente y atractiva para cada nuevo miembro del equipo.

