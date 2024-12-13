Generador de Vídeos de Comunicación de RRHH: Crea Vídeos de RRHH Atractivos

Produce rápidamente vídeos profesionales de incorporación y formación usando plantillas y escenas personalizables.

Crea un vídeo de bienvenida de 1 minuto para la incorporación de nuevos empleados, presentando un avatar de AI para introducir la cultura de la empresa y los pasos iniciales. El estilo visual debe ser brillante y moderno, acompañado de una voz en off amigable y tranquilizadora, asegurando una buena primera impresión para los "vídeos de incorporación".

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación conciso de 2 minutos para todos los empleados, explicando una nueva política de cumplimiento. El estilo visual debe ser limpio y corporativo, utilizando gráficos animados sencillos y una narración clara y profesional. Asegura la accesibilidad para diversos aprendices incorporando "subtítulos" para todo el diálogo, vital para una efectiva "comunicación interna".
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de reclutamiento atractivo de 45 segundos dirigido a atraer talento de alto nivel, mostrando el entorno innovador de tu empresa. La estética visual debe ser vibrante y moderna, con cambios de escena rápidos y una pista de fondo motivadora. Genera fácilmente este vídeo convirtiendo un guion escrito directamente en vídeo usando "texto a vídeo desde guion", reforzando tus esfuerzos de "marca empleadora".
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de comunicación interna animado de 30 segundos anunciando una nueva iniciativa de la empresa a todo el personal. La presentación visual debe ser limpia y profesional, aprovechando las "plantillas y escenas" de HeyGen para crear rápidamente un mensaje impactante con un tono positivo y alentador. Este vídeo agiliza eficazmente los procesos de "comunicación interna".
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Comunicación de RRHH

Crea sin esfuerzo vídeos de RRHH atractivos para incorporación, formación y comunicaciones internas con herramientas impulsadas por AI y plantillas profesionales.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion de comunicación de RRHH directamente en el generador. Nuestra AI convertirá automáticamente tu texto en un vídeo dinámico, proporcionando una base sólida para tu mensaje.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige de una diversa biblioteca de plantillas profesionales o selecciona un avatar de AI para representar tu mensaje. Esto asegura que tu vídeo sea visualmente atractivo e impactante para tu audiencia.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Aplica la marca de tu empresa añadiendo logos y colores a tu vídeo. Esto asegura que cada comunicación de RRHH mantenga una identidad de marca consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo de RRHH esté perfeccionado, expórtalo fácilmente en el formato de aspecto deseado. Tu comunicación atractiva y de alta calidad está ahora lista para compartir en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Eleva las Comunicaciones Internas

Inspira y motiva a los empleados con vídeos informativos y motivacionales para comunicaciones internas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de RRHH usando AI?

HeyGen revoluciona la producción de vídeos de RRHH permitiendo a los usuarios transformar guiones en vídeos atractivos con avatares de AI realistas y generación de voz en off profesional, agilizando todo el flujo de trabajo de texto a vídeo.

¿Puedo personalizar los vídeos de comunicación de RRHH creados con HeyGen para mi marca?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar tu logo y colores específicos en plantillas personalizables para una coherente marca empleadora y comunicación interna.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para mejorar los vídeos de RRHH?

HeyGen incluye características técnicas robustas como subtítulos automáticos para accesibilidad, una biblioteca de medios completa para diversos recursos, y redimensionamiento de la relación de aspecto para asegurar que tus vídeos de RRHH estén profesionalmente adaptados para cualquier plataforma.

¿Qué tipos de vídeos de RRHH puede ayudarme a crear HeyGen de manera eficiente?

HeyGen capacita a los equipos de RRHH para producir rápidamente una variedad de contenidos, incluyendo vídeos de incorporación atractivos, vídeos de formación completos y vídeos de reclutamiento impactantes, acelerando la producción de contenido para todas las etapas del ciclo de vida del empleado.

