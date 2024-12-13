Creador de vídeos de anuncios de RRHH para comunicaciones internas sin complicaciones

Involucra a tu equipo con vídeos de incorporación y formación impactantes, creados rápidamente usando plantillas profesionales y avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Crea un vídeo conciso de anuncio de RRHH de 30 segundos para todos los empleados, delineando claramente una actualización importante de políticas o comunicación interna. El estilo visual y de audio debe ser directo e informativo, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para asegurar precisión y utilizando subtítulos automáticos para máxima accesibilidad y claridad.
Desarrolla un vídeo atractivo de 60 segundos celebrando un reciente éxito del equipo, dirigido a equipos internos y liderazgo para reforzar la cultura positiva de la empresa y aumentar la moral. El estilo visual debe ser inspirador y dinámico, utilizando plantillas y escenas profesionales junto con soporte de biblioteca de medios/stock para mostrar logros de manera visualmente atractiva.
Produce un vídeo promocional dinámico de 30 segundos para un próximo módulo de formación, dirigido a empleados que buscan desarrollo profesional. El vídeo debe tener un estilo visual y de audio informativo y alentador, aprovechando voces en off realistas y asegurando una experiencia de visualización óptima mediante el cambio de tamaño y exportación de la relación de aspecto, destacando los beneficios de la participación.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo funciona el creador de vídeos de anuncios de RRHH

Crea sin esfuerzo vídeos de anuncios de RRHH profesionales que involucren a los empleados y simplifiquen las comunicaciones internas, haciendo que los mensajes complejos sean claros e impactantes.

1
Step 1
Crea tu Guion
Escribe o pega tu guion de anuncio de RRHH en el editor. Nuestra plataforma aprovecha el texto a vídeo desde el guion para convertir instantáneamente tu texto en diálogo hablado, formando la base de tu anuncio.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales
Elige entre una biblioteca de plantillas profesionales o selecciona un avatar de IA para presentar tu mensaje. Esto asegura que tus vídeos de anuncios de RRHH sean visualmente atractivos y coherentes con la marca, perfectos para vídeos de incorporación.
3
Step 3
Aplica Marca y Mejoras
Personaliza tu vídeo con los colores y el logotipo de tu empresa usando controles de marca. Mejora la claridad y accesibilidad con subtítulos generados automáticamente, asegurando que tu mensaje resuene con todos los empleados para un mejor compromiso de los empleados.
4
Step 4
Genera y Comparte
Con un solo clic, genera tu vídeo final de anuncio de RRHH. La plataforma maneja la generación de voz en off sin problemas, produciendo contenido de alta calidad listo para tus comunicaciones internas y distribución en toda tu organización.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Anuncios Internos de RRHH Atractivos

Produce rápidamente anuncios de RRHH profesionales e inspiradores para mantener a los empleados informados y comprometidos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestras comunicaciones internas de RRHH?

HeyGen funciona como un creador de vídeos de RRHH intuitivo, ofreciendo plantillas profesionales y controles de marca personalizables para crear comunicaciones internas atractivas que reflejen la cultura única de tu empresa y aumenten el compromiso de los empleados.

¿Qué tipos de vídeos de RRHH puede ayudarnos a crear HeyGen?

Con HeyGen, los equipos de RRHH pueden producir fácilmente vídeos de incorporación de alta calidad, vídeos de formación completos, vídeos de reclutamiento atractivos y contenido de creador de vídeos de anuncios de RRHH impactante utilizando un editor de arrastrar y soltar fácil de usar.

¿Ofrece HeyGen funciones avanzadas para una producción eficiente de vídeos de RRHH?

Sí, HeyGen integra funciones avanzadas como avatares de IA y voces en off realistas, permitiéndote convertir texto a vídeo desde el guion con facilidad. También proporciona subtítulos automáticos para accesibilidad y mayor alcance en tus comunicaciones internas.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos de compromiso de empleados?

El potente editor de arrastrar y soltar de HeyGen agiliza el proceso de creación de vídeos, permitiendo a los profesionales de RRHH producir rápidamente comunicaciones internas impactantes. Esta eficiencia ayuda a fomentar un mayor compromiso de los empleados sin requerir habilidades extensas de edición de vídeo.

