Generador de vídeos de anuncios de RRHH: Crea Actualizaciones Atractivas
Aumenta el compromiso de los empleados y optimiza las comunicaciones internas con vídeos de calidad profesional, aprovechando poderosos avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña una actualización de comunicaciones internas de 60 segundos dirigida a todos los empleados, anunciando una nueva iniciativa a nivel de empresa para aumentar el compromiso de los empleados. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto pulido, complementado con generación de voz en off clara y Subtítulos/captions automáticos para accesibilidad, mostrando la fortaleza de HeyGen como creador de vídeos de RRHH.
Produce un vídeo de formación conciso de 30 segundos para todo el personal, describiendo una actualización reciente de nuestra política de trabajo remoto, aprovechando el poder de un generador de vídeos de anuncios de RRHH. El vídeo debe tener un estilo visual directo e instructivo con una generación de voz en off calmada y autoritaria, incorporando metraje de archivo relevante de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para ilustrar los puntos clave de manera efectiva.
Desarrolla un teaser dinámico de 40 segundos sobre la cultura de la empresa, dirigido a atraer talento de alto nivel destacando nuestros valores fundamentales, funcionando como un poderoso vídeo de reclutamiento usando las capacidades del creador de vídeos de RRHH de HeyGen. El enfoque visual debe ser vibrante y auténtico, con música de fondo enérgica y transiciones de escena rápidas, fácilmente adaptable para varias plataformas a través del redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto de HeyGen, con la narrativa hábilmente elaborada a través de Texto a vídeo desde guion.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación de RRHH.
Mejora el aprendizaje y la retención de los empleados con vídeos de formación dinámicos impulsados por IA.
Expande la Incorporación y la Formación.
Desarrolla programas de incorporación y módulos de formación más completos para llegar a todos los empleados de manera eficiente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de anuncios de RRHH?
HeyGen permite a los equipos de RRHH producir rápidamente comunicaciones internas atractivas y vídeos de anuncios de RRHH utilizando texto a vídeo con IA. Su plataforma intuitiva permite crear vídeos de calidad profesional con un esfuerzo mínimo, optimizando tu flujo de trabajo.
¿Qué tipos de vídeos de RRHH puede ayudar a crear HeyGen?
HeyGen es un creador de vídeos de RRHH ideal para diversas necesidades, incluyendo la creación de vídeos de incorporación efectivos, vídeos de formación completos y vídeos de reclutamiento atractivos. Aprovecha las plantillas de vídeo personalizables para aumentar el compromiso y la comunicación de los empleados.
¿Utiliza HeyGen avatares de IA para contenido de RRHH?
Sí, HeyGen cuenta con avanzados avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, transformando guiones en vídeos de RRHH de calidad profesional. Esto incluye subtítulos automáticos y voces en off realistas, haciendo que la creación de contenido sea eficiente e impactante.
¿Puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de la marca en los vídeos de RRHH?
Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logo y los colores de tu empresa en todos los vídeos de RRHH, reforzando la cultura de la empresa. Su interfaz fácil de usar y editor de arrastrar y soltar aseguran un proceso de creación fluido para contenido pulido.