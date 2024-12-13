Crea Vídeos de 'Cómo Hacer' con Nuestro Creador de Vídeos Inteligente

Crea rápidamente vídeos profesionales de 'cómo hacer' a partir de tu guion, eliminando la edición compleja con nuestra avanzada función de texto a vídeo.

Crea un vibrante vídeo instructivo de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido, demostrando una forma sencilla de crear vídeos atractivos de 'cómo hacer' para redes sociales. El estilo visual debe ser brillante y moderno con cortes rápidos, acompañado de una banda sonora contemporánea y animada, y una voz en off clara y amigable generada usando la función de generación de voz en off de HeyGen, haciendo lo complejo simple y atractivo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un pulido vídeo promocional de 45 segundos diseñado para formadores corporativos y profesionales del marketing, mostrando cómo producir vídeos profesionales con un creador de vídeos AI. Este vídeo debe presentar una estética visual sofisticada con transiciones suaves y un avatar AI seguro y articulado, aprovechando la función de avatares AI de HeyGen para transmitir mensajes clave y mantener una voz de marca consistente.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo explicativo de 60 segundos para especialistas en marketing digital y educadores, ilustrando cómo crear rápidamente vídeos usando plantillas de vídeo predefinidas en un creador de vídeos en línea. El estilo visual debe ser dinámico e inspirado en infografías, utilizando texto y gráficos animados, acompañado de una narrativa amigable y música de fondo ligera, todo construido eficientemente con la función de Plantillas y escenas de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de consejos conciso de 30 segundos dirigido a creadores de contenido y educadores globales, destacando la importancia de hacer los vídeos accesibles a una audiencia más amplia mediante la generación clara de subtítulos. Visualmente, debe ser limpio e informativo, con superposiciones de texto en negrita que enfatizan los puntos clave, complementado por un tono calmado e instructivo. Asegúrate de que el vídeo utilice eficazmente la función de Subtítulos/captions de HeyGen para añadir texto automáticamente, mejorando la claridad y el alcance.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos AI

Transforma fácilmente tus ideas en vídeos de 'cómo hacer', demostraciones de productos o contenido para redes sociales con nuestro intuitivo creador de vídeos AI.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza introduciendo tu texto o guion. Nuestra potente capacidad de texto a vídeo desde guion transformará instantáneamente tus palabras en un borrador de vídeo, estableciendo la base para tu contenido de 'cómo hacer'.
2
Step 2
Añade Visuales Atractivos
Mejora tus escenas con una rica selección de metraje de stock e imágenes. También puedes integrar avatares AI realistas para presentar tus instrucciones, haciendo tu vídeo altamente dinámico y atractivo.
3
Step 3
Genera Audio Profesional
Da vida a tu guion con nuestra avanzada generación de voces en off. Elige entre una variedad de voces e idiomas para crear un audio claro y natural que complemente perfectamente tu contenido visual.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Obra Maestra
Prepara tu vídeo para cualquier plataforma utilizando nuestra función de cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones. Entrega tu vídeo de 'cómo hacer' de alta calidad a través de redes sociales o tu sitio web con facilidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Explicaciones Complejas

.

Desglosa temas intrincados en vídeos de 'cómo hacer' claros y fáciles de entender, perfectos para tutoriales, demostraciones de productos o contenido educativo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar mi proceso de creación de vídeos?

HeyGen es un creador de vídeos AI intuitivo que te permite crear vídeos profesionales sin esfuerzo. Con sus herramientas impulsadas por AI, puedes convertir fácilmente texto en contenido de vídeo dinámico, haciendo sencillo producir vídeos de alta calidad para diversas necesidades.

¿Qué formatos creativos de vídeo puedo producir con HeyGen?

HeyGen te permite crear una amplia gama de vídeos personalizados, incluyendo vídeos atractivos para redes sociales, vídeos informativos de 'cómo hacer' y contenido de marketing en vídeo convincente. Explora plantillas de tendencia y aprovecha nuestra biblioteca de contenido de stock para dar vida a tu visión creativa.

¿HeyGen admite personalización de marca y voces en off AI?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca para vídeos profesionales. También puedes generar voces en off realistas y añadir subtítulos/captions para mejorar tu creación de vídeos.

¿Puede HeyGen ayudarme a crear vídeos para redes sociales con facilidad?

Absolutamente, HeyGen es un excelente creador de vídeos en línea para crear contenido listo para redes sociales, incluyendo vídeos cortos perfectos para Instagram Reels y otras plataformas. Puedes cambiar fácilmente el tamaño de los vídeos y añadir efectos de movimiento para asegurar que tus vídeos profesionales destaquen.

