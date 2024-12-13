Cómo Usar el Generador de Videos para Videos Impresionantes de IA

Transforma tus ideas en videos atractivos rápidamente con Texto a video desde guion.

Para los profesionales del marketing que buscan eficiencia, crea un tutorial de 1,5 minutos demostrando cómo usar el generador de videos de HeyGen. Este video debe presentar un estilo visual limpio e informativo, combinando grabaciones de pantalla con superposiciones de texto útiles en pantalla, narrado por una voz profesional y animada. Específicamente, destaca el proceso fluido de transformar un texto en un video completo generado por IA usando la capacidad de Texto a video desde guion, mostrando lo fácil que es para cualquiera crear contenido atractivo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Los educadores y formadores en línea que buscan personalizar sus materiales de aprendizaje deberían ver este video atractivo de 1 minuto, que muestra el poder del generador de videos de IA de HeyGen. El estilo visual será moderno y dinámico, presentando diversos avatares de IA que presentan contenido educativo, acompañado de una voz amigable y clara. Demuestra cómo los avatares de IA de HeyGen dan vida a las presentaciones, haciendo que los temas complejos sean más accesibles y cautivadores para los estudiantes.
Prompt de Ejemplo 2
Los propietarios de pequeñas empresas y los gestores de redes sociales encontrarán esta guía práctica de 2 minutos invaluable para mejorar la accesibilidad de los videos. El estilo visual será dinámico y práctico, utilizando pantallas divididas para demostrar el efecto antes y después de agregar subtítulos profesionales, complementado por una narración directa e informativa. Esta guía explicará específicamente cómo usar la función de Subtítulos/captions de HeyGen, enfatizando cómo las herramientas de edición simples pueden mejorar drásticamente el compromiso y el alcance de la audiencia para cualquier video generado por IA.
Prompt de Ejemplo 3
Para los principiantes en la creación de videos que necesitan un inicio rápido, produce un video de 45 segundos enérgico e inspirador. Con un estilo visual rápido, esta pieza mostrará rápidamente la versatilidad de las plantillas predefinidas de HeyGen, acompañado de música enérgica y una voz en off contundente. Este video demuestra efectivamente cómo cualquiera puede crear instantáneamente contenido atractivo usando la función de Plantillas y escenas de HeyGen, simplificando todo el proceso del generador de videos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Videos

Transforma sin esfuerzo tus ideas en videos profesionales y atractivos en solo unos pocos pasos simples con nuestro intuitivo generador de videos de IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Video
Comienza introduciendo tu guion o indicaciones de texto. Nuestro avanzado generador de videos de IA procesará tu entrada para construir la base de tu video.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Mejora tu mensaje eligiendo entre una amplia gama de avatares de IA para actuar como tu presentador, asegurando un toque personalizado y profesional.
3
Step 3
Refina con Herramientas de Edición
Utiliza nuestras completas herramientas de edición para agregar música de fondo, integrar fotos y videos de stock, y generar automáticamente subtítulos de video para claridad y alcance.
4
Step 4
Exporta Tu Obra Maestra
Una vez que tu video esté perfecto, expórtalo fácilmente en varios formatos de aspecto y descárgalo para compartirlo inmediatamente en todas tus plataformas deseadas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Impulsa la Formación y el Compromiso Potenciados por IA

.

Mejora las experiencias de aprendizaje y mejora la retención generando fácilmente videos de formación atractivos impulsados por IA para tu audiencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo convierte HeyGen texto en un video?

El generador de videos de IA de HeyGen permite a los usuarios transformar indicaciones de texto o guiones completos potenciados por IA en contenido de video generado por IA atractivo. Simplemente introduce tu texto, y HeyGen genera un video completo con voces de IA realistas y avatares de IA dinámicos.

¿Puedo personalizar el contenido de video generado por IA en HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece potentes herramientas de edición para personalizar tu contenido de video generado por IA. Puedes integrar tus propios controles de marca, utilizar una vasta biblioteca de fotos y videos de stock, y seleccionar entre varias plantillas predefinidas para perfeccionar tus visuales generados por IA.

¿Qué tipo de avatares de IA ofrece HeyGen para la creación de videos?

El generador de videos de IA de HeyGen ofrece una amplia gama de avatares de IA realistas, que sirven como cabezas parlantes atractivas para tu contenido. Estos sofisticados avatares de IA pueden combinarse sin problemas con voces de IA realistas para transmitir tu mensaje de manera efectiva, mejorando tu creación de videos.

¿Cómo puedo agregar subtítulos y descargar mi video terminado de HeyGen?

HeyGen incluye un generador de subtítulos de video integrado, que te permite agregar automáticamente subtítulos precisos a tu video generado por IA. Una vez que tu video generado por IA esté completo y perfeccionado, estará listo para descargar en alta calidad y compartir en todas las plataformas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo