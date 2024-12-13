Generador de Vídeos Explicativos para Impresionantes Vídeos de IA

Crea fácilmente vídeos explicativos profesionales en minutos con avatares de IA que dan vida a tu guion.

Crea un vídeo explicativo de 1 minuto para propietarios de pequeñas empresas que necesiten crear vídeos explicativos rápidamente sin habilidades extensas de edición. El vídeo debe adoptar un estilo visual brillante y limpio, complementado por una voz en off de IA enérgica y clara, demostrando lo sencillo que es generar todo tu vídeo utilizando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen a partir de un guion.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 90 segundos dirigido a profesionales del marketing interesados en aprovechar la IA para la creación de contenido. Este vídeo debe mostrar una estética visual moderna y elegante, con un avatar de IA seguro y persuasivo explicando los beneficios de un generador de vídeos explicativos de IA para lanzamientos de campañas, destacando la diversa gama de avatares de IA de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 45 segundos para educadores encargados de simplificar temas complejos para sus estudiantes. Emplea un estilo visual informativo y sencillo con texto animado, apoyado por una voz en off calmada e instructiva, para ilustrar lo fácil que es desglosar conceptos utilizando las Plantillas y escenas listas para usar de HeyGen, asegurando accesibilidad con Subtítulos/captions automáticos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un recorrido de producto de 2 minutos para gestores de producto que introducen nuevas características de software a su base de usuarios. El vídeo requiere un enfoque visual detallado, paso a paso, con transiciones fluidas, mejorado por una voz en off tranquilizadora y detallada generada directamente dentro de la plataforma de HeyGen, demostrando la integración de vídeos y fotos de stock para enriquecer la experiencia del creador de vídeos explicativos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Explicativos

Produce fácilmente vídeos explicativos profesionales con nuestro generador de IA intuitivo, transformando tus ideas en historias visuales atractivas en solo cuatro simples pasos.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza tu vídeo explicativo eligiendo entre una amplia gama de plantillas profesionales o empieza con un lienzo en blanco para un control creativo completo, utilizando nuestras plantillas y escenas flexibles.
2
Step 2
Desarrolla Tu Narrativa
Introduce tu guion para generar automáticamente voces en off de IA realistas o graba tu propia narración personalizada, dando vida a tu historia a través de nuestra avanzada generación de voces en off.
3
Step 3
Personaliza Tus Visuales
Mejora tu vídeo añadiendo vídeos y fotos de stock relevantes de nuestra extensa biblioteca de medios, asegurando que tu contenido sea visualmente atractivo y se alinee con tu mensaje.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo explicativo y descárgalo en varias resoluciones y formatos de aspecto, listo para compartir en redes sociales o incrustar en tu sitio web utilizando nuestro robusto redimensionamiento y exportación de formatos de aspecto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Explicativos para Redes Sociales

.

Crea rápidamente vídeos explicativos dinámicos y atractivos optimizados para plataformas de redes sociales, capturando la atención e impulsando la interacción de la audiencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos explicativos de IA que simplifica el proceso desde el guion hasta el vídeo final. Puedes crear vídeos explicativos fácilmente introduciendo tu texto, seleccionando entre una variedad de avatares de IA realistas y utilizando el editor intuitivo de arrastrar y soltar. Este enfoque hace de HeyGen un potente generador de vídeos explicativos.

¿Qué herramientas impulsadas por IA ofrece HeyGen para personalizar vídeos explicativos?

HeyGen proporciona robustas herramientas impulsadas por IA para la personalización integral de tus vídeos explicativos. Esto incluye la generación de voces en off con sonido natural utilizando IA de Texto a Voz y la creación automática de subtítulos para accesibilidad. También puedes añadir texto y subtítulos personalizados, junto con controles de marca, para asegurar que tu vídeo se alinee perfectamente con tu mensaje.

¿Puedo editar y descargar fácilmente mi vídeo explicativo usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen funciona como un editor de vídeo en línea fácil de usar, permitiéndote refinar tus vídeos explicativos con facilidad. Una vez que tu proyecto esté completo, puedes descargar rápidamente tu vídeo explicativo en varios formatos de aspecto, asegurando que esté optimizado para cualquier plataforma o caso de uso.

¿Ofrece HeyGen diversos elementos visuales para vídeos explicativos?

Sí, HeyGen proporciona una rica variedad de elementos visuales para mejorar tus vídeos explicativos. Puedes aprovechar una vasta biblioteca de medios de vídeos y fotos de stock, así como incorporar avatares de IA dinámicos. Además, nuestra colección de plantillas y escenas diseñadas profesionalmente simplifica aún más el proceso de narración visual.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo