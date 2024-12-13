Generador de Videos: Simplicidad Impulsada por IA

Simplifica ideas complejas en videos claros usando nuestro generador de videos por IA, aumentando el compromiso con avatares de IA dinámicos.

Produce un vídeo explicativo detallado de 2 minutos dirigido a desarrolladores de software y entusiastas técnicos, ilustrando los intrincados procesos de 'generación de video por IA'. El estilo visual debe ser analítico, con animaciones esquemáticas abstractas y recorridos de interfaz de usuario limpios, complementados por una voz en off masculina autoritaria. Este video demostrará las capacidades centrales de HeyGen, centrándose en cómo sus algoritmos de 'aprendizaje automático' impulsan la función de 'Texto a video desde guion' para transformar texto en narrativas visuales sofisticadas, explicando efectivamente cómo la plataforma funciona como un generador de videos sofisticado.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo integral de 1 minuto diseñado para nuevos usuarios y gerentes de producto, mostrando la aplicación práctica de un 'generador de video por IA'. Emplea un estilo visual amigable con grabaciones de pantalla claras paso a paso y 'avatares de IA' amigables guiando a los espectadores, apoyados por una voz en off femenina alentadora. Este 'video educativo' destacará lo fácil que es para los usuarios aprovechar las 'Plantillas y escenas' y 'Subtítulos/captions' de HeyGen para crear contenido atractivo de manera eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo promocional dinámico de 90 segundos dirigido a creadores de contenido y profesionales del marketing, enfatizando la 'creación de contenido de video' flexible. El estilo visual y de audio debe ser vibrante y moderno, utilizando transiciones dinámicas para mostrar diversas posibilidades de salida desde la 'Biblioteca de medios/soporte de stock' y varias opciones de 'Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto', acompañado de música animada y una voz en off clara e informativa. Esta pieza subrayará las potentes herramientas de HeyGen para la 'personalización y personalización', permitiendo a los usuarios adaptar cada video a su marca.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo de impacto conciso de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing, destacando las ventajas 'rentables' de utilizar HeyGen. El estilo visual debe ser rápido y atractivo, con cortes rápidos que demuestren flujos de trabajo de producción rápidos, acompañados de una voz en off enérgica y confiada. Este video ilustrará cómo la avanzada función de 'Texto a Video' de HeyGen, integrada con una robusta 'generación de voz en off', reduce drásticamente el tiempo y los recursos de producción de video, haciendo accesible contenido de alta calidad.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Nuestro Generador de Videos por IA

Transforma fácilmente tus ideas en contenido de video atractivo con nuestro generador impulsado por IA, simplificando tu proceso creativo desde el guion hasta la producción final.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza pegando o escribiendo tu guion de video. La capacidad de Texto a Video de nuestra plataforma convierte tu contenido escrito en la narrativa hablada para tu video.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA y Voz
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA realistas para ser tu presentador, y genera una voz en off de sonido natural para transmitir tu mensaje de manera efectiva.
3
Step 3
Añade Personalización y Pulido
Aplica controles de branding para integrar tu logotipo y colores de marca, asegurando un aspecto consistente y profesional para tu contenido de video.
4
Step 4
Exporta Tu Video Final
Utiliza nuestras funciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación para generar tu video de alta calidad, listo para cualquier plataforma o caso de uso.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Explicativos Atractivos para Redes Sociales

.

Crea rápidamente videos y clips "cómo funciona" cautivadores para redes sociales, impulsando el compromiso y explicando claramente las características o procesos del producto a tu audiencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona el generador de videos por IA de HeyGen?

HeyGen aprovecha el avanzado "aprendizaje automático" y el "procesamiento de lenguaje natural" para transformar guiones en videos atractivos. Los usuarios ingresan texto, y el "generador de videos por IA" de HeyGen produce un "avatar de IA" que habla el contenido, creando efectivamente contenido de "Texto a Video".

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los videos de HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia "personalización y personalización" para la "creación de contenido de video", incluyendo controles de "branding" flexibles como logotipos y colores. Puedes elegir entre varias "plantillas y escenas", seleccionar "voces en off" e integrar tus propios medios.

¿Qué innovaciones técnicas impulsan las capacidades de renderizado de video de HeyGen?

El robusto "renderizado de video" de HeyGen está impulsado por sofisticados modelos de "aprendizaje automático" y algoritmos de "visión por computadora". Estos sistemas procesan guiones e insumos de usuarios, utilizando vastos "datos de entrenamiento" para generar eficientemente una salida realista de "Texto a Video".

¿Puede HeyGen agilizar el proceso de creación de contenido de video?

Absolutamente, HeyGen agiliza significativamente la "creación de contenido de video" automatizando etapas clave de producción. Su funcionalidad de "Texto a Video" y la generación integrada de "voz en off" hacen que la producción de contenido de "redes sociales" o "videos educativos" sea eficiente y "rentable".

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo