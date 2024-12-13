Crea un vídeo de bienvenida al hotel de 45 segundos, diseñado para encantar a los nuevos huéspedes antes de su llegada, utilizando plantillas de vídeo personalizables para un estilo visual cálido y acogedor. El audio debe contar con una locución amigable, generada con la capacidad de generación de locuciones de HeyGen, estableciendo un tono sofisticado y asegurando una experiencia de check-in sin problemas.

Generar Vídeo