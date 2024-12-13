Crea un vídeo de 1 minuto dirigido al nuevo personal de recepción del hotel, centrado en los procedimientos iniciales de registro de huéspedes. El estilo visual debe ser pulido y acogedor, presentando escenarios realistas, complementados por una voz en off profesional y tranquilizadora. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar la información, asegurando consistencia y accesibilidad, y genera el guion usando la función de Texto a vídeo desde guion para producir eficientemente este vídeo esencial de formación para el personal del hotel.

Generar Vídeo