Creador de Vídeos de Servicios Hoteleros: Aumenta Reservas con AI

Crea vídeos promocionales atractivos para tus servicios hoteleros. Aprovecha las herramientas impulsadas por AI y nuestra función de Texto-a-vídeo desde el guion para impulsar reservas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo de 90 segundos diseñado para pequeños propietarios de hoteles y gerentes de propiedades independientes, ilustrando la facilidad de crear recorridos en vídeo profesionales de hoteles. Emplea una estética visualmente atractiva y moderna con grabaciones de pantalla paso a paso, y una voz en off amigable y clara. Este vídeo destacará el editor de arrastrar y soltar de HeyGen y el amplio soporte de biblioteca de medios/stock, mostrando cómo las Plantillas y escenas pueden personalizarse fácilmente para producir impresionantes recorridos por la propiedad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo tutorial dinámico de 2 minutos dirigido a estrategas de redes sociales de hospitalidad y equipos de marketing digital, centrado en optimizar vídeos de marketing para varios canales de redes sociales. El estilo visual debe ser rápido y moderno, utilizando gráficos vibrantes y una narración enérgica y persuasiva. Enfatiza el redimensionamiento de relación de aspecto y las exportaciones de HeyGen para distribución multiplataforma y la función automática de Subtítulos/captions para maximizar el compromiso entre diversas audiencias.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo 'cómo hacer' pulido de 1 minuto para equipos de ventas de hoteles y planificadores de eventos, mostrando a HeyGen como un creador rápido de vídeos promocionales. La presentación visual debe ser limpia y directa, con una voz articulada y segura guiando a los espectadores. Demuestra la eficiencia de las Plantillas y escenas pre-diseñadas y la integración perfecta de Texto-a-vídeo desde el guion para generar rápidamente contenido de marketing convincente para eventos próximos u ofertas especiales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Servicios Hoteleros

Crea sin esfuerzo vídeos promocionales impresionantes y recorridos cautivadores de hoteles con herramientas impulsadas por AI. Muestra tus servicios y fomenta el compromiso con características de edición intuitivas.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde el Guion
Inicia tu vídeo de servicios hoteleros eligiendo entre nuestra diversa gama de plantillas y escenas profesionales, o convierte instantáneamente tu guion de texto en un vídeo convincente. Esto establece la base para tu proyecto.
2
Step 2
Personaliza tus Visuales
Personaliza tu vídeo con visuales ricos. Sube tus propios medios o explora nuestra amplia biblioteca de medios/soporte de stock para añadir imágenes y clips de alta calidad que representen perfectamente las ofertas únicas de tu hotel.
3
Step 3
Mejora con Voz AI y Branding
Da vida a tu historia con un diálogo de sonido natural. Utiliza nuestra avanzada función de generación de voz en off y aplica tus controles de marca específicos (logo, colores) para mantener una apariencia consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo y prepárate para mostrarlo. Con el redimensionamiento de relación de aspecto flexible y las exportaciones, adapta fácilmente tus vídeos de marketing para varias plataformas, asegurando que tu contenido llegue a una audiencia más amplia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca las Experiencias de los Huéspedes con Vídeos de Testimonios

Desarrolla vídeos auténticos de testimonios de huéspedes para generar confianza y persuadir a los clientes potenciales a elegir tus servicios hoteleros.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifican las herramientas impulsadas por AI de HeyGen la creación de vídeos para el marketing hotelero?

HeyGen simplifica la creación de vídeos hoteleros con sus herramientas intuitivas impulsadas por AI y su editor de arrastrar y soltar. Puedes producir fácilmente vídeos de marketing profesionales, incluidos recorridos en vídeo atractivos de hoteles, sin necesidad de habilidades de edición complejas. Esto asegura características de edición fáciles para todas las comunicaciones de hospitalidad.

¿Puede HeyGen ayudar a mi hotel a crear vídeos de marketing a gran escala de manera eficiente?

Sí, HeyGen está diseñado para ser un creador eficiente de vídeos promocionales, permitiéndote crear vídeos a gran escala. Utiliza nuestras diversas plantillas y la avanzada generación de voz en off para producir rápidamente contenido consistente para todos tus canales de redes sociales y comunicaciones de hospitalidad.

¿Qué tipos de vídeos de servicios hoteleros puedo crear con HeyGen para impulsar reservas?

Con HeyGen como tu creador de vídeos de servicios hoteleros, puedes producir varios vídeos como recorridos virtuales de hoteles, contenido promocional animado y mensajes de bienvenida para huéspedes. Aprovecha nuestra biblioteca de medios y material de archivo para crear vídeos de marketing atractivos que efectivamente impulsen reservas y mejoren las experiencias de los huéspedes.

¿Cómo apoya HeyGen la coherencia de marca en todos los vídeos de marketing hotelero?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar el logo, colores y fuentes de tu hotel directamente en cada vídeo de marketing. Además, nuestro redimensionamiento de relación de aspecto asegura que tu contenido esté perfectamente optimizado para varios canales de redes sociales, manteniendo una apariencia profesional en todas partes.

