Para potenciales huéspedes que buscan una experiencia premium, crea un vídeo promocional de 30 segundos para un hotel boutique. Su estilo visual debe ser elegante y acogedor, con interiores sofisticados y comodidades serenas, complementado con música ambiental suave y una locución profesional que destaque las ofertas exclusivas, posicionando el establecimiento como un creador de vídeos de hotel de primera categoría.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 45 segundos de recorridos por la propiedad que muestre un resort vibrante, dirigido a viajeros que planifican sus próximas vacaciones y agentes de viajes. Emplea un estilo visual animado con cortes rápidos de actividades y paisajes impresionantes, acompañado de música de fondo enérgica, utilizando las extensas plantillas y escenas de HeyGen para presentar una producción de vídeo de hospitalidad completa.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita una compilación de vídeos de testimonios de huéspedes de 60 segundos para huéspedes e inversores potenciales, enfatizando experiencias auténticas. El estilo visual y de audio debe ser cálido y genuino, potencialmente presentando diversos avatares de AI compartiendo comentarios positivos, subrayado por música alentadora y texto en pantalla destacando frases clave, fomentando comunicaciones empresariales verdaderamente atractivas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un mensaje de vídeo personalizado de bienvenida de 15 segundos para nuevos llegados a un hotel, dirigido directamente a los huéspedes que acaban de reservar. El vídeo debe tener un tono amigable y profesional, con un anfitrión virtual entregando un mensaje personalizado, utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para asegurar comunicaciones de hospitalidad claras y eficientes.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Hospitalidad

Crea vídeos de hospitalidad atractivos con facilidad y precisión usando AI, diseñados para cautivar a los huéspedes y elevar el atractivo de tu propiedad en todas las plataformas.

Step 1
Crea Tu Visión
Comienza seleccionando entre una gama de plantillas de vídeo de hotel profesionales o empieza con un lienzo en blanco para aprovechar nuestra función de plantillas y escenas, formando rápidamente la base de tu vídeo promocional.
Step 2
Añade Tu Narrativa
Da vida a tu mensaje incorporando un avatar de AI para narrar tus recorridos por la propiedad o experiencias de huéspedes, asegurando una presentación profesional y atractiva.
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Aplica tus elementos de marca únicos usando controles de marca (logo, colores), asegurando que tu vídeo se alinee perfectamente con la identidad visual de tu propiedad y mejore tus comunicaciones de hospitalidad.
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu contenido de creador de vídeos promocionales convincente, utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para prepararlo para compartir sin problemas en todas las plataformas deseadas, involucrando efectivamente a tu audiencia.

Destaca Testimonios de Huéspedes

Transforma los comentarios de los huéspedes en testimonios de vídeo convincentes, construyendo confianza y mostrando experiencias auténticas para futuros visitantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestra producción de vídeos de hospitalidad?

HeyGen sirve como una potente plataforma de creación de vídeos con AI, permitiéndote generar comunicaciones empresariales atractivas para tu marca de hospitalidad. Crea fácilmente vídeos de calidad profesional, desde contenido promocional hasta recorridos inmersivos por la propiedad, utilizando nuestras herramientas intuitivas y diversa biblioteca de medios.

¿Ofrece HeyGen plantillas para la creación de vídeos de hotel?

Sí, HeyGen proporciona una variedad de plantillas de vídeo profesionales diseñadas específicamente para agilizar tu experiencia como creador de vídeos de hotel. Estas plantillas son perfectas para crear rápidamente recorridos impresionantes por la propiedad, vídeos promocionales o vídeos de testimonios de huéspedes, asegurando una salida de alta calidad con un esfuerzo mínimo.

¿Puedo crear mensajes de vídeo personalizados para los huéspedes con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen te permite crear mensajes de vídeo personalizados utilizando avatares de AI realistas y capacidades avanzadas de texto a voz. Esta función es ideal para enviar mensajes de bienvenida únicos u ofertas especiales, elevando significativamente tus comunicaciones de hospitalidad y el compromiso con los huéspedes.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos con AI efectivo para recorridos por la propiedad?

El creador de vídeos con AI de HeyGen simplifica la creación de recorridos dinámicos por la propiedad y otras comunicaciones de hospitalidad sin edición compleja. Nuestra plataforma te permite transformar guiones en vídeos atractivos, completos con locuciones y medios de nuestra extensa biblioteca, haciendo que la producción de vídeos profesionales sea accesible y eficiente.

