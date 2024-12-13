Imagina un cautivador vídeo de marketing de 45 segundos para un resort de lujo, dirigido a potenciales huéspedes y agentes de viajes, diseñado para mostrar una suite recién renovada. El estilo visual debe exudar elegancia y una atmósfera acogedora, con movimientos de cámara suaves e iluminación cálida, perfectamente complementados por música instrumental relajante. Al emplear los "AI avatars" de HeyGen, la presentación puede introducir encantadoramente las comodidades y puntos destacados de la suite, asegurando una experiencia altamente atractiva.

Generar Vídeo