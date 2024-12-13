Crea un vídeo explicativo de 1 minuto para Gerentes de Recursos Humanos y Coordinadores de Formación en grandes cadenas hoteleras, demostrando cómo un generador de formación para personal de hostelería puede agilizar la creación de contenido. El estilo visual debe ser profesional y limpio, utilizando gráficos animados para resaltar las características clave, acompañado de una voz en off clara y autoritaria. Muestra cómo la capacidad de texto a vídeo de HeyGen transforma rápidamente el contenido escrito en módulos de formación atractivos, ilustrando la eficiencia obtenida.

