Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación de 45 segundos para el personal existente de hostelería, centrado en los estándares de servicio actualizados y las comodidades premium del hotel. Presenta este contenido con un estilo visual pulido y atractivo, complementado con música de fondo animada, utilizando las plantillas personalizables de HeyGen para adaptar rápidamente el aspecto y la sensación profesional, y la generación de voz en off para una narración clara y consistente.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina producir un vídeo de formación de 30 segundos para todo el personal del restaurante, delineando claramente los protocolos de seguridad críticos para las áreas de cocina y servicio. Los visuales deben ser limpios e instructivos, con un tono de audio serio pero accesible, haciendo un uso efectivo de los subtítulos/captions de HeyGen para mayor claridad y el soporte de la biblioteca de medios/stock para ilustrar las técnicas adecuadas.
Prompt de Ejemplo 3
Apunta a aumentar el compromiso de los empleados con un creador de vídeos de orientación de hostelería de 90 segundos centrado en la excelencia del servicio al cliente y el manejo elegante de interacciones desafiantes con los huéspedes. Este vídeo debe dirigirse a los equipos de servicio al cliente de primera línea, presentando un estilo visual empático y de apoyo con música de fondo calmante y tranquilizadora, utilizando efectivamente las Plantillas y escenas de HeyGen para diseños profesionales y Texto a vídeo desde el guion para articular las mejores prácticas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Orientación en Hostelería

Crea vídeos de orientación y formación en hostelería profesionales y atractivos sin esfuerzo con IA, diseñados para cautivar a tus nuevos empleados.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas personalizables diseñadas específicamente para la formación y la incorporación en hostelería, adaptándolas para que se ajusten a tu marca.
2
Step 2
Genera tu Guion
Escribe o pega tu guion y dale vida con avatares de IA realistas que transmiten tu mensaje de manera profesional, personalizando tu contenido.
3
Step 3
Mejora el Compromiso
Aumenta la comprensión y la accesibilidad añadiendo fácilmente subtítulos/captions a tu vídeo, asegurando claridad y una experiencia inclusiva para todos los espectadores.
4
Step 4
Publica tu Vídeo
Finaliza tus vídeos de formación y de incorporación. Utiliza el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones para optimizar tu contenido para varias plataformas, listo para su distribución a tu equipo.

Acelera la Creación de Vídeos

Genera rápidamente vídeos de orientación en hostelería de calidad profesional utilizando IA, ahorrando tiempo y recursos significativos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos de orientación y formación en hostelería?

HeyGen te permite crear vídeos de orientación y formación en hostelería altamente atractivos de manera eficiente. Utiliza avatares de IA realistas y plantillas personalizables para producir contenido profesional que mejora el compromiso de los empleados, haciendo de HeyGen un potente creador de vídeos de orientación en hostelería.

¿Qué capacidades de IA ofrece HeyGen para crear contenido de formación atractivo?

HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados y tecnología de Texto a vídeo para transformar tus guiones en vídeos cautivadores. Esta plataforma de vídeo de IA simplifica la creación de vídeos dinámicos y atractivos sin necesidad de recursos de producción extensos.

¿Puede HeyGen ayudar a optimizar la creación de vídeos de incorporación diversos?

Sí, HeyGen optimiza significativamente la producción de vídeos de incorporación diversos a través de plantillas personalizables y herramientas de edición de vídeo sin fisuras. Puedes generar rápidamente contenido consistente y de marca que ahorra tiempo y recursos en tus esfuerzos de formación.

¿Cómo asegura HeyGen la accesibilidad y el amplio alcance de los materiales de formación?

HeyGen genera automáticamente subtítulos/captions, haciendo que tus vídeos de formación sean accesibles para una audiencia más amplia. La plataforma también admite varias opciones de exportación, asegurando que tu contenido sea compatible con dispositivos móviles y fácilmente integrable para un mayor alcance.

