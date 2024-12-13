Creador de Vídeos de Incorporación en Hostelería: Optimiza y Atrae

Crea vídeos de bienvenida atractivos y personalizados para nuevos empleados más rápido con la función de texto a vídeo, mejorando la cultura de la empresa y ahorrando tiempo valioso a RRHH.

Imagina un vídeo de bienvenida de 45 segundos para nuevos empleados en el sector de la hostelería, diseñado para sumergirlos inmediatamente en la cultura de tu empresa. Este vídeo profesional y animado, creado de manera eficiente utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen, debe mostrar al personal sonriente, los hermosos interiores del hotel y las interacciones amistosas con los huéspedes, todo acompañado de una voz en off cálida y acogedora y música de fondo positiva, haciéndoles sentir parte valiosa del equipo desde el primer día.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de bienvenida personalizado de 60 segundos dirigido a nuevos empleados, optimizando el proceso de incorporación y ahorrando tiempo al departamento de RRHH. Este vídeo informativo y moderno, con avatares de IA de HeyGen para presentar a los jefes de departamento y explicar los beneficios clave, debe emplear un estilo visual limpio con superposiciones de texto claras y una voz en off amigable y alentadora, asegurando que cada nuevo empleado se sienta reconocido e informado sobre su nueva trayectoria.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo dinámico de 30 segundos para la incorporación digital que sirva como una introducción atractiva a tu instalación de hostelería. Utilizando las plantillas y escenas predefinidas de HeyGen, este vídeo debe proporcionar un recorrido visual rápido por las áreas operativas clave y transmitir las expectativas esenciales del día a día para todo el nuevo personal, con imágenes nítidas, música animada y una voz en off concisa para hacer que su experiencia inicial sea emocionante e informativa.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo convincente de 40 segundos para nuevos empleados, reforzando la cultura central de la empresa y la experiencia inigualable del huésped. Este vídeo aspiracional, creado fácilmente en una plataforma de creación de vídeos como HeyGen y utilizando su función de subtítulos para accesibilidad, debe presentar imágenes elegantes de un servicio excepcional, huéspedes felices y comodidades lujosas, acompañado de una banda sonora sofisticada y una narrativa inspiradora que articule el compromiso de la marca con la excelencia.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Incorporación en Hostelería

Crea vídeos de bienvenida atractivos impulsados por IA para tus nuevos empleados en el sector de la hostelería de manera rápida y eficiente, asegurando una experiencia de incorporación moderna.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde Cero
Inicia tu vídeo de incorporación en hostelería eligiendo entre plantillas de vídeo predefinidas diseñadas para varios escenarios, o crea un vídeo personalizado desde cero. Esto acelera tu proceso de creación para vídeos de bienvenida profesionales y personalizados.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido con IA
Da vida a tu guion utilizando avatares de IA realistas o tu propia voz en off. Añade fácilmente los detalles específicos de la cultura de tu empresa e información esencial, creando una experiencia de incorporación digital que realmente refleje tu marca.
3
Step 3
Mejora con Marca y Medios
Incorpora el logotipo, colores y otros activos visuales de tu marca con controles de marca completos. Utiliza la biblioteca de medios para enriquecer tu vídeo, asegurando que sea un vídeo atractivo que resuene con los nuevos miembros del equipo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Una vez que tu vídeo de incorporación profesional esté completo, expórtalo en el formato de aspecto deseado para una integración perfecta en tus sistemas de RRHH o plataformas de compartición. Esto ayuda a ahorrar tiempo a RRHH al automatizar la entrega de mensajes consistentes a todos los nuevos empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos de Bienvenida e Inspiración

.

Desarrolla vídeos de bienvenida personalizados y motivacionales que transmitan efectivamente la cultura de la empresa e inspiren a los nuevos empleados desde el primer día, fomentando un comienzo positivo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la experiencia de incorporación de nuevos empleados en hostelería?

HeyGen permite a las empresas de hostelería crear vídeos de bienvenida atractivos impulsados por IA para nuevos empleados, mejorando significativamente la experiencia de incorporación. Estos vídeos de bienvenida personalizados aseguran una fuerte primera impresión y fomentan la conexión desde el primer día.

¿Ofrece HeyGen plantillas de vídeo predefinidas para simplificar la creación de vídeos de incorporación?

Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo predefinidas diseñadas específicamente para optimizar la creación de vídeos de incorporación profesional. Esto permite a los equipos de RRHH ahorrar tiempo valioso y entregar mensajes consistentes para la incorporación digital de manera eficiente.

¿Puedo crear vídeos de bienvenida personalizados para mis nuevos empleados utilizando los avatares de IA de HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen te permite crear vídeos de bienvenida altamente personalizados para tus nuevos empleados utilizando avatares de IA realistas. Puedes convertir fácilmente texto en vídeo desde un guion, asegurando que cada nuevo empleado reciba una introducción única y atractiva a la cultura de tu empresa.

¿Qué hace de HeyGen el creador de vídeos de incorporación ideal para módulos de formación en hostelería?

HeyGen se destaca como el creador de vídeos de incorporación ideal para hostelería al proporcionar herramientas para crear rápidamente módulos de formación profesional y vídeos de incorporación completos. Esto reduce el tiempo de formación, asegura la entrega de información consistente y, en última instancia, ayuda a mejorar la retención de tu equipo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo