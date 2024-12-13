Crea un vídeo de bienvenida de 45 segundos utilizando los avatares de IA y la generación de voz en off de HeyGen, específicamente para nuevos empleados que se unen a una cadena de hoteles de lujo, mostrando la vibrante cultura de la empresa con un estilo visual cálido y acogedor y un tono de audio amigable para mejorar su experiencia de incorporación en la hospitalidad.

Generar Vídeo