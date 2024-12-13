Generador de Vídeos de Incorporación en Hospitalidad: Optimiza la Formación

Crea rápidamente vídeos de incorporación de empleados atractivos con avatares de IA para reducir el tiempo de formación y mejorar la retención de nuevos empleados.

Crea un vídeo de bienvenida de 45 segundos utilizando los avatares de IA y la generación de voz en off de HeyGen, específicamente para nuevos empleados que se unen a una cadena de hoteles de lujo, mostrando la vibrante cultura de la empresa con un estilo visual cálido y acogedor y un tono de audio amigable para mejorar su experiencia de incorporación en la hospitalidad.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 60 segundos utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion y subtítulos claros, dirigido a nuevos empleados de recepción para que se familiaricen rápidamente con los procedimientos de registro, presentado con un estilo visual limpio y profesional y una voz informativa.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de microaprendizaje atractivo de 30 segundos para el personal de hospitalidad existente, aprovechando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y plantillas personalizables, diseñado para reforzar las mejores prácticas en el servicio al cliente y fomentar la retención de empleados, con un estilo visual animado y música de fondo inspiradora.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un módulo de formación rápido de 30 segundos para nuevos miembros del equipo, centrado en una tarea operativa clave dentro del sector de la hospitalidad, utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto de HeyGen y subtítulos claros para mayor claridad, entregado con un estilo visual claro y directo y un tono de audio instructivo como parte de su incorporación de empleados.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Incorporación en Hospitalidad

Crea rápidamente vídeos de incorporación atractivos y de alta calidad para nuevos empleados en hospitalidad, optimizando su bienvenida e integrando la cultura de la empresa sin problemas.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu mensaje de incorporación. Nuestra plataforma utiliza la funcionalidad de texto a vídeo para transformar tu guion en un vídeo dinámico, perfecto para la incorporación de empleados.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador
Mejora el compromiso eligiendo entre una amplia gama de avatares de IA. Personaliza su apariencia y voz para representar profesionalmente tu marca de hospitalidad y conectar con los nuevos empleados.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Refuerza la cultura e identidad de tu empresa aplicando controles de marca. Añade fácilmente tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas para asegurar la consistencia en todos tus vídeos de microaprendizaje.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera tu vídeo de incorporación en hospitalidad terminado. Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas, facilitando su integración en tus programas de formación existentes para nuevos empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Cultiva la Cultura y Motivación de la Empresa

.

Crea vídeos inspiradores para comunicar efectivamente los valores de la empresa y motivar a los nuevos miembros del equipo desde el primer día.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos de incorporación en hospitalidad?

HeyGen transforma la incorporación en hospitalidad utilizando tecnología de generación de vídeos con IA, permitiéndote crear vídeos atractivos y personalizados con avatares de IA. Esto eleva la experiencia de incorporación de empleados y muestra la cultura de la empresa de manera efectiva a los nuevos empleados.

¿Qué características hacen de HeyGen una plataforma ideal para la creación de vídeos para nuevos empleados?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de incorporación de empleados con capacidades intuitivas de texto a vídeo y plantillas personalizables. Puedes generar rápidamente vídeos de microaprendizaje o módulos de formación completos para nuevos empleados sin necesidad de habilidades extensas en producción de vídeo.

¿Puede HeyGen crear avatares de IA profesionales para nuestros vídeos de reclutamiento?

Absolutamente, HeyGen te permite integrar avatares de IA profesionales como presentadores virtuales en tus vídeos de reclutamiento y contenido de formación de empleados. Estos avatares pueden ser personalizados con el logo y colores de tu empresa, asegurando una apariencia consistente y pulida para todas tus comunicaciones en vídeo.

¿Cómo asegura HeyGen que nuestros vídeos de incorporación sean accesibles para todos los nuevos empleados?

HeyGen asegura que tus vídeos de incorporación sean inclusivos generando automáticamente subtítulos para todo el contenido. Esta característica, combinada con avatares de IA atractivos, contribuye a una retención de empleados más efectiva al hacer que la información crítica sea fácilmente digerible para cada nuevo empleado.

