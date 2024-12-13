Asegura un Servicio Ininterrumpido con un Generador de Hospitalidad
Mantén la experiencia de los huéspedes sin interrupciones durante cortes de energía con generadores de hospitalidad confiables, mejorando la formación del personal a través de avatares de AI.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para equipos de ingeniería hotelera y gerentes de instalaciones, enfocándose en las consideraciones críticas para seleccionar e instalar los grupos electrógenos diésel correctos según las necesidades energéticas y la capacidad específica de una propiedad. Enfatiza detalles técnicos como las clasificaciones de kVA y los requisitos de energía. El estilo visual y de audio debe ser altamente técnico y educativo, utilizando diagramas y ejemplos del mundo real. Incorpora un avatar de AI atractivo para presentar la información compleja de manera clara.
Crea un vídeo de entrenamiento de 2 minutos dirigido al personal de mantenimiento de la hospitalidad y proveedores de servicios, describiendo los cronogramas esenciales de mantenimiento preventivo y diagnósticos comunes para los grupos electrógenos para asegurar la fiabilidad operativa a largo plazo. Discute componentes clave y señales que podrían requerir reconstrucciones del motor o servicio profesional. El estilo visual debe ser práctico y práctico, con demostraciones claras, mientras que el audio permanece instructivo y preciso a través de la generación de voz en off de HeyGen.
Produce un vídeo persuasivo de 75 segundos para propietarios de hoteles y tomadores de decisiones de alto nivel, mostrando soluciones de energía integrales que protegen infraestructuras críticas como sistemas HVAC y de seguridad contra sobretensiones y interrupciones de energía. Destaca los beneficios generales de un generador de hospitalidad dedicado en el mantenimiento de componentes electrónicos sensibles y la eficiencia operativa. El estilo visual debe ser pulido y visionario, con una voz confiada y autoritaria. Asegura la claridad para audiencias globales aprovechando la función de subtítulos/captions de HeyGen.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación y la Integración del Personal.
Utiliza vídeos potenciados por AI para crear módulos de formación atractivos, asegurando que el personal esté bien preparado para cualquier desafío operativo y mejorando la retención.
Desarrolla Guías Operativas Completas.
Produce rápidamente una amplia gama de cursos y guías en vídeo para mantenimiento, protocolos de emergencia y operaciones diarias de limpieza, accesibles para todo el personal.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos con AI?
HeyGen utiliza avanzados avatares de AI y generación de texto a vídeo directamente desde un guion, simplificando significativamente el proceso de creación de vídeos. Esta innovación técnica permite a los usuarios convertir rápidamente contenido escrito en vídeos profesionales, reduciendo tanto el tiempo como los recursos.
¿Qué controles de marca y opciones de exportación ofrece HeyGen?
HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiendo a los usuarios integrar logotipos personalizados y colores de marca directamente en sus vídeos para una representación de marca consistente. Técnicamente, también soporta el cambio de tamaño de la relación de aspecto y varios formatos de exportación, asegurando la compatibilidad en diferentes plataformas.
¿Puede HeyGen generar subtítulos y voces en off automáticas para vídeos?
Sí, HeyGen cuenta con potentes capacidades de generación de voces en off y puede crear automáticamente subtítulos o captions directamente desde tu guion. Esta funcionalidad técnica mejora la accesibilidad del vídeo y asegura que tu mensaje llegue a una audiencia más amplia.
¿Cómo pueden los templates y la biblioteca de medios de HeyGen mejorar el flujo de trabajo de vídeo?
HeyGen proporciona una rica selección de templates y una biblioteca de medios comprensiva con soporte de stock, técnicamente diseñada para acelerar tu proceso de creación de vídeos. Estos recursos permiten a los usuarios ensamblar rápidamente escenas profesionales sin necesidad de activos externos, optimizando la fiabilidad operativa.