Asegura un Servicio Ininterrumpido con un Generador de Hospitalidad

Mantén la experiencia de los huéspedes sin interrupciones durante cortes de energía con generadores de hospitalidad confiables, mejorando la formación del personal a través de avatares de AI.

538/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para equipos de ingeniería hotelera y gerentes de instalaciones, enfocándose en las consideraciones críticas para seleccionar e instalar los grupos electrógenos diésel correctos según las necesidades energéticas y la capacidad específica de una propiedad. Enfatiza detalles técnicos como las clasificaciones de kVA y los requisitos de energía. El estilo visual y de audio debe ser altamente técnico y educativo, utilizando diagramas y ejemplos del mundo real. Incorpora un avatar de AI atractivo para presentar la información compleja de manera clara.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de entrenamiento de 2 minutos dirigido al personal de mantenimiento de la hospitalidad y proveedores de servicios, describiendo los cronogramas esenciales de mantenimiento preventivo y diagnósticos comunes para los grupos electrógenos para asegurar la fiabilidad operativa a largo plazo. Discute componentes clave y señales que podrían requerir reconstrucciones del motor o servicio profesional. El estilo visual debe ser práctico y práctico, con demostraciones claras, mientras que el audio permanece instructivo y preciso a través de la generación de voz en off de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo persuasivo de 75 segundos para propietarios de hoteles y tomadores de decisiones de alto nivel, mostrando soluciones de energía integrales que protegen infraestructuras críticas como sistemas HVAC y de seguridad contra sobretensiones y interrupciones de energía. Destaca los beneficios generales de un generador de hospitalidad dedicado en el mantenimiento de componentes electrónicos sensibles y la eficiencia operativa. El estilo visual debe ser pulido y visionario, con una voz confiada y autoritaria. Asegura la claridad para audiencias globales aprovechando la función de subtítulos/captions de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Generadores de Hospitalidad

Asegura energía ininterrumpida para operaciones cruciales de hospitalidad y experiencias excepcionales para los huéspedes con soluciones de generadores confiables.

1
Step 1
Evalúa los Requisitos de Energía
Evalúa minuciosamente las necesidades energéticas integrales de tu propiedad de hospitalidad, desde las habitaciones de los huéspedes hasta los sistemas críticos. Este paso asegura que el generador seleccionado pueda proporcionar la estabilidad de salida necesaria para un servicio ininterrumpido.
2
Step 2
Selecciona el Tipo de Generador Óptimo
Selecciona el generador diésel óptimo basado en el perfil de energía y las demandas operativas de tu instalación. Este tipo es preferido por su resistencia y rendimiento confiable durante cortes prolongados.
3
Step 3
Coordina una Instalación Experta
Coordina una instalación experta por técnicos certificados. Una configuración adecuada es crítica para un equilibrio de carga efectivo en todo tu sistema eléctrico, maximizando el tiempo de actividad y asegurando el confort de los huéspedes.
4
Step 4
Implementa un Mantenimiento Proactivo
Implementa un cronograma de mantenimiento preventivo proactivo, incluyendo revisiones regulares. Esto asegura que los diagnósticos del sistema del generador estén optimizados, manteniéndolo completamente operativo para una respuesta inmediata.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza la Comunicación y Actualizaciones para los Huéspedes

.

Produce actualizaciones rápidas en vídeo para huéspedes y partes interesadas, asegurando una comunicación clara durante eventos inesperados o mostrando mejoras en la propiedad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos con AI?

HeyGen utiliza avanzados avatares de AI y generación de texto a vídeo directamente desde un guion, simplificando significativamente el proceso de creación de vídeos. Esta innovación técnica permite a los usuarios convertir rápidamente contenido escrito en vídeos profesionales, reduciendo tanto el tiempo como los recursos.

¿Qué controles de marca y opciones de exportación ofrece HeyGen?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiendo a los usuarios integrar logotipos personalizados y colores de marca directamente en sus vídeos para una representación de marca consistente. Técnicamente, también soporta el cambio de tamaño de la relación de aspecto y varios formatos de exportación, asegurando la compatibilidad en diferentes plataformas.

¿Puede HeyGen generar subtítulos y voces en off automáticas para vídeos?

Sí, HeyGen cuenta con potentes capacidades de generación de voces en off y puede crear automáticamente subtítulos o captions directamente desde tu guion. Esta funcionalidad técnica mejora la accesibilidad del vídeo y asegura que tu mensaje llegue a una audiencia más amplia.

¿Cómo pueden los templates y la biblioteca de medios de HeyGen mejorar el flujo de trabajo de vídeo?

HeyGen proporciona una rica selección de templates y una biblioteca de medios comprensiva con soporte de stock, técnicamente diseñada para acelerar tu proceso de creación de vídeos. Estos recursos permiten a los usuarios ensamblar rápidamente escenas profesionales sin necesidad de activos externos, optimizando la fiabilidad operativa.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo