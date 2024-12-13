HeyGen te permite transformar rápidamente cualquier texto en vídeos de salud atractivos con su funcionalidad intuitiva de texto a vídeo. Con AI de texto a voz, las voces en off de alta calidad se generan al instante, haciendo que todo el proceso de creación de vídeos sea eficiente. Esto ayuda en el despliegue rápido de contenido educativo en vídeo.