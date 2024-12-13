Desarrolla un vídeo de bienvenida de 60 segundos para nuevos empleados del hospital, diseñado para tranquilizarlos durante su proceso de incorporación. Este corto debe presentar un avatar de IA amigable y profesional que los guíe a través de los pasos iniciales, entregado con un estilo visual cálido y un tono de audio alentador, creado efectivamente con los avatares de IA de HeyGen, sirviendo como una parte clave del kit de herramientas del creador de vídeos de incorporación del hospital.

Generar Vídeo