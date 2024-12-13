Generador de Vídeos de Orientación Hospitalaria: Optimiza la Formación del Personal

Produce rápidamente vídeos de orientación para empleados utilizando avatares de IA para mejorar la formación en cumplimiento sanitario.

Crea un vídeo de bienvenida y orientación profesional de 45 segundos para nuevos empleados en un hospital, presentando un avatar de IA amigable que introduzca los valores clave del hospital y sus instalaciones. El vídeo debe tener música de fondo tranquila y una locución clara generada por HeyGen, haciendo que el nuevo personal se sienta inmediatamente parte del equipo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo educativo para pacientes de 60 segundos, diseñado para aquellos que se preparan para una cirugía de rodilla. Utiliza la función de Texto a vídeo para explicar las instrucciones preoperatorias y postoperatorias con visuales ilustrativos y música de fondo suave, asegurando accesibilidad con subtítulos generados automáticamente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación sobre cumplimiento de 30 segundos para todo el personal del hospital, enfatizando protocolos de seguridad críticos. Este vídeo debe usar gráficos profesionales y una voz autoritaria de IA, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen para un mensaje rápido e impactante, adecuado para varias plataformas con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo atractivo de 50 segundos específicamente para nuevos empleados que se unan al departamento de Cardiología, sirviendo como un generador moderno de vídeos de orientación hospitalaria. Muestra la tecnología avanzada del departamento y el equipo a través de visuales dinámicos del soporte de biblioteca de medios/stock, narrado por un avatar de IA conocedor para infundir confianza y entusiasmo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos de Orientación Hospitalaria

Optimiza la formación sanitaria y la educación de pacientes con la creación de vídeos impulsada por IA, con plantillas personalizables y avatares de IA profesionales.

1
Step 1
Elige una Plantilla Personalizada
Comienza tu proyecto seleccionando de una biblioteca de plantillas de vídeo personalizables, diseñadas específicamente para acelerar la creación de tus vídeos de orientación hospitalaria.
2
Step 2
Crea Contenido con Avatares de IA
Transforma tus guiones en presentaciones atractivas utilizando nuestros avatares de IA realistas. Esta función del generador de vídeos de IA asegura una entrega profesional y consistente para todos tus materiales de formación.
3
Step 3
Aplica Características de Marca y Accesibilidad
Asegura la consistencia de la marca utilizando controles de marca robustos para incorporar los logotipos y colores de tu hospital, mejorando el reconocimiento y profesionalismo en todos los vídeos educativos para pacientes.
4
Step 4
Exporta para una Integración Fluida con LMS
Exporta fácilmente tus vídeos completados en varios formatos, listos para una integración fluida con LMS. Esto asegura una distribución eficiente del contenido crítico de formación en cumplimiento y orientación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Eleva el Compromiso y la Retención en la Orientación

.

Crea vídeos de orientación hospitalaria dinámicos e interactivos que aumentan significativamente el compromiso y mejoran la retención de conocimientos entre los nuevos empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de orientación hospitalaria?

HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados y tecnología de texto a vídeo para optimizar la creación de vídeos de orientación hospitalaria atractivos. Puedes convertir fácilmente guiones en vídeos profesionales para la orientación de empleados, ahorrando tiempo y recursos significativos en comparación con los métodos de producción tradicionales.

¿HeyGen admite la creación de vídeos educativos para pacientes o de formación en cumplimiento?

Absolutamente. HeyGen ofrece plantillas de vídeo personalizables y controles de marca robustos, permitiendo a las organizaciones de salud producir vídeos efectivos de educación para pacientes y formación en cumplimiento. Esto asegura que el contenido se adapte a tus necesidades específicas mientras mantiene la consistencia de la marca.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para una producción de vídeo eficiente?

HeyGen ofrece potentes características de IA como avatares de IA realistas y conversión de texto a vídeo desde guiones, haciendo que la producción de vídeo sea altamente eficiente. Los usuarios también pueden utilizar locuciones de IA y generar automáticamente subtítulos para mejorar la accesibilidad y el alcance.

¿Puede HeyGen ser utilizado como creador de vídeos de orientación para pacientes?

Sí, HeyGen es un creador ideal de vídeos de orientación para pacientes, permitiéndote desarrollar rápidamente vídeos informativos y acogedores para nuevos pacientes. Utiliza nuestra amplia selección de plantillas y escenas para entregar mensajes claros y consistentes para tus vídeos de orientación sin necesidad de edición de vídeo compleja.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo