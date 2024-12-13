Creador de Vídeos de Conocimientos sobre el Entorno Hortícola: Comparte tu Experiencia

Eleva tus presentaciones de datos agrícolas; convierte los conocimientos en contenido de vídeo atractivo con voces en off de AI.

465/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para entusiastas de las plantas y jardineros aficionados, mostrando consejos innovadores de jardinería. El estilo visual y de audio debe ser vibrante y alentador, con un avatar de AI que guíe a los espectadores paso a paso a través de una técnica de plantación específica. Este creador de vídeos de horticultura utiliza los avatares de AI de HeyGen para dar vida a consejos de expertos en un formato accesible.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 45 segundos para redes sociales dirigido a negocios de horticultura que busquen destacar nuevas líneas de productos o servicios. El estilo visual debe ser moderno y enérgico, complementado con una banda sonora animada y una voz en off convincente, incorporando controles de marca de manera fluida. Aprovecha las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para generar rápidamente contenido impresionante que capture la atención y fomente la participación.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo educativo detallado de 2 minutos para estudiantes e investigadores de agricultura, presentando una visión completa de una especie de planta específica o un desafío ambiental. Adopta un estilo sofisticado y visualmente rico, completo con narración profesional y visuales de apoyo. Esta producción de AI Video Agent utilizará extensamente la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para proporcionar metraje de fondo rico y gráficos ilustrativos, mejorando la experiencia de aprendizaje.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Conocimientos sobre el Entorno Hortícola

Transforma conocimientos complejos sobre el entorno hortícola en vídeos claros y atractivos usando nuestro intuitivo creador de vídeos de AI.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza delineando tus conocimientos sobre el entorno hortícola. Utiliza la función "Texto a vídeo desde guion" de la plataforma para convertir sin esfuerzo tu contenido escrito en una narrativa de vídeo dinámica.
2
Step 2
Elige Plantillas y Recursos
Selecciona entre una variedad de "plantillas de vídeo personalizables" para establecer la base visual de tu proyecto. Mejora tu vídeo incorporando visuales y sonidos relevantes de la extensa biblioteca de medios.
3
Step 3
Genera la Voz en Off
Da vida a tu historia hortícola con una narración de sonido natural. Aprovecha nuestra avanzada herramienta de "Generación de voz en off" para añadir voces en off de AI profesionales que transmitan efectivamente tu mensaje.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de conocimientos revisando todos los elementos. Usa "Cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones" para optimizar tu vídeo para varias plataformas, asegurando que se vea perfecto donde sea que se comparta.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comparte Rápidamente Conocimientos de Horticultura en Redes Sociales

.

Crea rápidamente vídeos y clips atractivos para redes sociales para compartir conocimientos y consejos oportunos sobre el entorno hortícola con tu comunidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para contenido hortícola?

El creador de vídeos de AI de HeyGen simplifica el proceso transformando texto a vídeo directamente desde tu guion. Aprovecha avatares avanzados de AI y voces en off de AI para generar vídeos de conocimientos hortícolas profesionales y atractivos de manera eficiente.

¿Puedo mantener la identidad de mi marca al crear vídeos con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores específicos de la marca. También puedes utilizar nuestras plantillas de vídeo personalizables y extensa biblioteca de medios para asegurar una representación de marca consistente en todos tus vídeos hortícolas.

¿Qué características ofrece HeyGen para hacer que los vídeos sean accesibles y compartibles en todas las plataformas?

HeyGen mejora la accesibilidad y el alcance con características como subtítulos/captions automáticos, haciendo que tu contenido sea comprensible para una audiencia más amplia. Nuestra plataforma también admite el cambio de tamaño de la relación de aspecto y varias opciones de exportación, asegurando que tu contenido impresionante esté perfectamente optimizado para vídeos en redes sociales, vídeos de formación y más.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a la industria de invernaderos a producir vídeos instructivos de alta calidad?

Como un poderoso creador de vídeos de horticultura, HeyGen empodera a la industria de invernaderos para crear vídeos instructivos de alta calidad. Con nuestros Agentes de Vídeo de AI y capacidades de texto a vídeo desde guion, puedes producir fácilmente resúmenes atractivos y guías detalladas que compartan valiosos conocimientos hortícolas con tu audiencia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo