Imagina crear un vídeo instructivo de 45 segundos diseñado para padres que educan en casa, demostrando una lección atractiva sobre un tema complejo de ciencia. El estilo visual debe ser brillante y alentador, con ejemplos claros en pantalla, complementados por una voz articulada de IA. Utiliza los avatares de IA de HeyGen y la función de Texto a vídeo para dar vida a la lección sin esfuerzo, haciéndola accesible incluso para aquellos sin experiencia previa en edición de vídeo.

