Crea un vídeo de demostración técnica convincente de 90 segundos dirigido a emprendedores conocedores de la tecnología que buscan optimizar su flujo de trabajo de contenido. Este vídeo debe adoptar un estilo visual limpio y moderno complementado por una voz de IA autoritaria pero amigable, mostrando efectivamente cómo el generador de vídeos de IA de HeyGen facilita la creación de vídeos de manera sencilla al aprovechar sus avanzados avatares de IA para presentar información compleja de manera clara y atractiva.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo dinámico de 1 minuto dirigido a profesionales del marketing que buscan soluciones de contenido eficientes. Emplea un estilo visual rápido con música de fondo animada y una narración clara y concisa para ilustrar cómo el editor de vídeo en línea de HeyGen transforma texto en vídeo desde el guion hasta mensajes impactantes, asegurando que las locuciones profesionales mejoren la comprensión de las características clave por parte de la audiencia.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de 45 segundos para redes sociales dirigido a gestores de redes sociales e influencers que desean aumentar la accesibilidad y el alcance. Este encargo requiere una estética visual brillante y moderna con un tono conversacional, enfatizando cómo HeyGen ayuda a generar subtítulos automáticamente, haciendo que los vídeos en redes sociales sean más inclusivos y efectivos.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo introductorio pulido de 2 minutos para desarrolladores web y especialistas en marketing digital interesados en mejorar su página de inicio con contenido profesional. El vídeo debe exhibir un estilo visual y de audio sofisticado, demostrando cómo el uso de las diversas plantillas y escenas de vídeo de HeyGen simplifica el proceso de crear una experiencia de creador de vídeos para la página de inicio cautivadora, integrando sin esfuerzo visuales pulidos en cualquier presencia web.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Hacer un Vídeo para la Página de Inicio

Crea sin esfuerzo vídeos cautivadores para la página de inicio que capten la atención y comuniquen claramente tu mensaje, sin necesidad de software complejo.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Selecciona de una biblioteca de plantillas de vídeo profesionales para iniciar tu vídeo de la página de inicio, asegurando una base pulida.
2
Step 2
Añade tus Medios
Sube tus propios visuales o utiliza la extensa biblioteca de medios, incluyendo metraje de archivo de alta calidad, para enriquecer tu vídeo de la página de inicio.
3
Step 3
Genera Locuciones Atractivas
Mejora tu mensaje con locuciones profesionales, fácilmente generadas para narrar tu vídeo de la página de inicio y cautivar a tu audiencia.
4
Step 4
Exporta tu Creación
Finaliza tus vídeos profesionales y expórtalos con redimensionamiento flexible de la relación de aspecto para una visualización perfecta en todas las plataformas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Producir Vídeos Promocionales Altamente Convertibles

Desarrolla vídeos promocionales poderosos y de alto rendimiento con IA en minutos, listos para captar la atención en la página de inicio de tu sitio web.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo aprovecha HeyGen la IA para una creación de vídeos eficiente?

HeyGen utiliza herramientas avanzadas impulsadas por IA, actuando como un sofisticado generador de vídeos de IA para optimizar tu flujo de trabajo de producción. Con su editor intuitivo de arrastrar y soltar, puedes crear contenido de vídeo rápidamente, transformando guiones de texto en vídeos profesionales con facilidad.

¿Puede HeyGen ayudar con la generación de locuciones profesionales y subtítulos para mis vídeos?

Absolutamente. HeyGen ofrece capacidades robustas de generación de locuciones, creando locuciones profesionales directamente desde tus entradas de texto utilizando una diversa selección de voces. También proporciona generación automática de subtítulos y captions, asegurando que tus vídeos sean accesibles y atractivos para todos los espectadores.

¿Qué tipo de recursos creativos proporciona el editor de vídeo en línea de HeyGen?

El editor de vídeo en línea de HeyGen está equipado con una biblioteca de medios completa, que incluye una amplia selección de metraje de archivo y plantillas de vídeo pre-diseñadas. Estos recursos te permiten crear vídeos de alta calidad y vídeos para redes sociales de manera eficiente sin necesidad de recursos externos.

¿Cómo puedo mantener la identidad de mi marca al crear vídeos con HeyGen?

HeyGen asegura la consistencia de tu marca con potentes controles de branding. Puedes integrar fácilmente tu logotipo, personalizar colores y seleccionar fuentes específicas, garantizando que todos tus vídeos profesionales se alineen perfectamente con la identidad única de tu marca.

