Crea vídeos impresionantes de recorridos por casas con facilidad
Transforma tus anuncios de propiedades con plantillas de video inmobiliario personalizables y locuciones AI para recorridos en video atractivos.
Explorar Ejemplos
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos comandos.
Crea un vídeo de 45 segundos para anunciar propiedades que destaque en las redes sociales, ideal para los profesionales del marketing inmobiliario que buscan atraer a un público más amplio. Este vídeo utiliza las plantillas personalizables de HeyGen, permitiéndote resaltar las características clave de la propiedad con superposiciones de texto dinámico y visuales vibrantes. La música de fondo animada establece un tono vivaz, mientras que la función de editor de vídeo asegura que tu contenido esté perfectamente adaptado para plataformas como Instagram y Facebook.
Para los profesionales inmobiliarios que buscan ofrecer una experiencia inmersiva, un recorrido en vídeo de 90 segundos es ideal. Este vídeo se crea utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, lo que te permite narrar la historia de la vivienda con precisión. El público objetivo incluye a posibles compradores e inversores que valoran los detalles profundos. El estilo visual es cinematográfico, con metraje de alta definición y el uso estratégico de voces en off de IA para añadir profundidad y contexto a cada escena.
Atrae a los compradores de primera vivienda con un vídeo de marketing inmobiliario de 30 segundos que resalta el encanto de las acogedoras casas de inicio. Utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, este vídeo incorpora impresionantes imágenes de archivo que complementan las fotos de tu propiedad. El estilo visual es cálido y acogedor, con música de fondo suave que evoca una sensación de confort. Se incluyen subtítulos para asegurar que tu mensaje sea accesible a todos los espectadores, facilitando su compartición en diversas plataformas de redes sociales.
Motor Creativo
Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA trabajando
Creación de Vídeo Nativo
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Generación de vídeo de extremo a extremo
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construido con Estructura y Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de uso
HeyGen empodera a los profesionales inmobiliarios transformando las listas de propiedades en cautivadores videos de recorridos de casas mediante herramientas impulsadas por IA. Con plantillas personalizables y narraciones de voz por IA, crea videos de marketing inmobiliario atractivos que destacan.
Genera videos y clips para redes sociales atractivos en minutos.
Quickly create property listing videos with customizable templates and share them on social media to attract potential buyers.
Presenta historias de éxito de clientes con videos atractivos de IA.
Highlight successful property sales and satisfied clients through compelling video tours, enhancing your real estate brand.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de marketing inmobiliario?
HeyGen ofrece una variedad de plantillas de vídeo inmobiliario que facilitan la creación de vídeos atractivos para anuncios de propiedades. Con plantillas personalizables y voces en off de IA, puedes elaborar recorridos en vídeo profesionales que cautiven a los posibles compradores.
¿Qué hace de HeyGen una opción principal para un creador de vídeos de tours de casas?
HeyGen se destaca como creador de videos de recorridos de propiedades al ofrecer herramientas de edición de video intuitivas y una amplia biblioteca de medios. Puedes agregar fácilmente música de fondo y subtítulos para crear recorridos en video envolventes que resalten las mejores características de una propiedad.
¿El editor de video de HeyGen admite compartir en redes sociales?
Sí, el editor de vídeo de HeyGen está diseñado teniendo en cuenta la compartición en redes sociales. Te permite cambiar el tamaño de los vídeos para adaptarlos a diversos formatos de aspecto, asegurando que tus vídeos de marketing inmobiliario se vean geniales en cualquier plataforma.
¿Por qué debería usar las plantillas de vídeo inmobiliario de HeyGen?
Las plantillas de vídeo inmobiliario de HeyGen son perfectas para crear rápidamente vídeos pulidos de listados de propiedades. Con controles de marca y voz en off generada por IA, puedes mantener una imagen de marca consistente mientras ofreces contenido de alta calidad.