Sí, el creador de vídeos de IA de HeyGen simplifica significativamente la creación de contenido de seguridad a través de su plataforma intuitiva. Con una amplia selección de plantillas de vídeo y funcionalidad de Texto a vídeo, puedes producir eficientemente vídeos de seguridad de alta calidad sin necesidad de experiencia extensa en edición de vídeo.