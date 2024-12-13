Generador de Vídeos de Atención Domiciliaria: Crea Contenido Atractivo para Pacientes

Crea al instante vídeos educativos para pacientes con avatares de IA realistas.

463/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo educativo de 90 segundos dirigido a los familiares de personas que reciben atención domiciliaria, detallando ejercicios simples para la asistencia en movilidad. El estilo visual debe ser claro y de apoyo, con avatares de IA amigables demostrando los movimientos, acompañado de un audio suave y alentador. Este vídeo aprovechará eficazmente los avatares de IA de HeyGen para demostraciones realistas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional de 60 segundos que muestre el enfoque compasivo y único de una agencia de atención domiciliaria para atraer nuevos clientes. El estilo visual debe ser brillante y acogedor, lleno de imágenes positivas y música esperanzadora y edificante. Genera una narración clara y articulada utilizando la generación de voz en off de HeyGen para resaltar el compromiso de la agencia.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una actualización informativa de 45 segundos para clientes actuales de atención domiciliaria, ofreciendo consejos de salud estacionales relevantes para su bienestar. El estilo visual debe ser amigable y accesible, incorporando gráficos atractivos y un tono alegre e informativo. Acelera la creación comenzando con un diseño relevante de la función de Plantillas y escenas de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Atención Domiciliaria

Crea rápidamente vídeos profesionales y compatibles con HIPAA para la educación de pacientes y la formación de personal con nuestra plataforma impulsada por IA.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Pega tu guion en el generador. Nuestra plataforma utiliza tecnología de Texto a vídeo desde guion, transformando tu texto en una narrativa visual para vídeos de atención domiciliaria efectivos.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca. Nuestros avatares de IA proporcionan una presencia profesional y empática en pantalla para tu contenido.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Integra el logotipo de tu organización y los colores de la marca utilizando los controles de marca para mantener una apariencia coherente y profesional en todos tus vídeos generados por IA.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Una vez que tu vídeo esté completo, utiliza nuestras opciones de exportación para descargarlo en varios formatos de relación de aspecto y exportaciones. Comparte fácilmente tus vídeos de atención domiciliaria pulidos en varias plataformas para educar e informar eficazmente a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Contenido Promocional Atractivo

.

Produce vídeos atractivos para redes sociales para atraer nuevos clientes y mostrar eficazmente tus servicios de atención domiciliaria.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo crea HeyGen vídeos generados por IA para la atención domiciliaria?

HeyGen permite a los usuarios producir vídeos atractivos generados por IA para la atención domiciliaria simplemente convirtiendo texto a vídeo desde un guion. Puedes seleccionar entre una amplia gama de avatares de IA y generar voces en off realistas, haciendo de HeyGen un generador de vídeos de IA intuitivo.

¿Puede HeyGen agilizar la creación de vídeos educativos para pacientes?

Sí, HeyGen agiliza significativamente la creación de vídeos educativos para pacientes con su interfaz fácil de usar. Aprovechando las plantillas de vídeo pre-diseñadas, puedes producir rápidamente vídeos de atención domiciliaria atractivos y contenido educativo con un esfuerzo mínimo.

¿Qué controles de marca están disponibles para los vídeos de atención domiciliaria en HeyGen?

HeyGen ofrece controles de marca robustos para asegurar que tus vídeos de atención domiciliaria se alineen con la identidad de tu organización. Puedes incorporar fácilmente tu logotipo y personalizar los colores para mantener una apariencia profesional y coherente en todo tu contenido.

¿Cómo puede HeyGen ser utilizado para vídeos de formación de personal eficientes?

HeyGen es un generador de vídeos de atención domiciliaria efectivo para producir vídeos de formación de personal eficientes. Utiliza sus avatares de IA y la funcionalidad de texto a vídeo desde un guion para crear módulos de formación claros, consistentes y atractivos con facilidad.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo