Tu Creador de Vídeos Promocionales para Campañas Festivas

Crea rápidamente vídeos de marketing navideño cautivadores con plantillas de vídeo profesionales, diseñadas para hacer que tus campañas festivas brillen.

Imagina crear un vídeo promocional de vacaciones de 1 minuto en cuestión de minutos, perfecto para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing que buscan destacar rápidamente sus ofertas de temporada. Este vídeo debe presentar visuales brillantes y festivos junto con una voz en off profesional y animada, utilizando eficazmente la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para transformar ideas escritas en contenido atractivo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Explora el poder de la IA para crear campañas festivas personalizadas de 45 segundos para especialistas en marketing digital y negocios de comercio electrónico. Muestra una estética moderna y limpia donde un avatar de IA entrega un mensaje navideño amigable y personalizado o una oferta especial, enfatizando la integración y personalización sin fisuras que ofrecen los avatares de IA de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Descubre cómo los gestores de redes sociales y creadores de contenido pueden producir rápidamente contenido diverso de 30 segundos para las vacaciones en varias plataformas con facilidad. Este vídeo dinámico debe presentar cortes rápidos que muestren diferentes proporciones de aspecto, apoyados por música de fondo enérgica y una narración clara, destacando la eficiencia de la redimensión de proporciones de aspecto y exportaciones de HeyGen para la distribución multiplataforma.
Prompt de Ejemplo 3
Aprende a producir un anuncio navideño profesional de 1 minuto y 30 segundos o un vídeo de formación interna, específicamente diseñado para especialistas en comunicación corporativa y departamentos de RRHH. El vídeo debe mantener un estilo visual limpio e informativo con una voz en off autoritaria, asegurando la máxima claridad y accesibilidad a través de la destacada función de Subtítulos/captions de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales Navideños

Crea sin esfuerzo vídeos promocionales navideños impresionantes utilizando las herramientas de IA de HeyGen, listos para captar a tu audiencia y potenciar tus campañas festivas.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla Navideña
Comienza tu proceso creativo eligiendo entre una amplia selección de plantillas de vídeo festivas, proporcionando un punto de partida perfecto para tu campaña navideña.
2
Step 2
Crea tu Contenido con IA
Personaliza tu vídeo añadiendo visuales de nuestra biblioteca de medios, transformando tu guion mediante texto a vídeo, o presentando un avatar de IA para transmitir tu mensaje.
3
Step 3
Mejora con Voz y Subtítulos
Eleva el compromiso incorporando generación de voz en off natural, asegurando que tu mensaje navideño resuene, y añade automáticamente subtítulos/captions para accesibilidad.
4
Step 4
Optimiza y Exporta para Redes Sociales
Prepara tu vídeo para varias plataformas utilizando la redimensión de proporciones de aspecto, luego exporta tu promoción navideña de alta calidad para compartirla inmediatamente a través de tus canales de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Contenido Festivo Inspirador

.

Desarrolla contenido de vídeo inspirador y edificante perfecto para campañas de buena voluntad o para compartir mensajes navideños conmovedores que resuenen profundamente.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para campañas de marketing?

HeyGen actúa como un editor de vídeo en línea intuitivo, permitiéndote crear fácilmente vídeos promocionales de alta calidad. Con su interfaz fácil de usar y potentes capacidades de texto a vídeo, HeyGen agiliza el proceso para todas tus campañas de marketing.

¿Puede HeyGen usar IA para generar vídeos promocionales atractivos?

Absolutamente. HeyGen aprovecha herramientas avanzadas de IA, incluyendo avatares de IA realistas y generación sofisticada de voz en off, para producir vídeos promocionales cautivadores. Esta tecnología ayuda a crear contenido altamente atractivo de manera rápida y eficiente.

¿Qué herramientas técnicas ofrece HeyGen para personalizar contenido de vídeo?

HeyGen proporciona un conjunto completo de herramientas técnicas para la personalización, incluyendo una vasta biblioteca de medios y plantillas de vídeo personalizables. Los usuarios pueden utilizar el editor de arrastrar y soltar, la redimensión de proporciones de aspecto y los subtítulos/captions automáticos para adaptar su contenido con precisión.

¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos promocionales navideños de calidad profesional?

Sí, HeyGen es un creador de vídeos promocionales navideños ideal, ofreciendo plantillas de vídeo especializadas perfectas para campañas festivas. Puedes aplicar fácilmente controles de marca para asegurar que tus vídeos promocionales navideños mantengan un aspecto profesional y coherente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo