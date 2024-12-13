Generador de Vídeos de Contratación para una Adquisición de Talento Sin Esfuerzo

Crea rápidamente vídeos atractivos de branding del empleador utilizando generación de voz en off profesional para atraer a los mejores candidatos.

Un vídeo dinámico de 60 segundos diseñado para el branding del empleador, mostrando la vibrante cultura de la empresa y el espíritu de equipo. Dirigido a atraer a los mejores talentos al ofrecerles una visión auténtica de la vida diaria y la camaradería entre empleados. Utiliza un montaje rápido de actividades de equipo, entrevistas atractivas a empleados y música de fondo positiva, asegurando un tono cálido y acogedor. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar sin esfuerzo declaraciones escritas sobre la cultura en visuales atractivos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea una descripción de trabajo en vídeo concisa de 45 segundos para un puesto técnico muy solicitado, detallando responsabilidades e interacción con el equipo. Dirigido directamente a buscadores de empleo especializados que investigan oportunidades de carrera específicas. Emplea una estética visual profesional y moderna con superposiciones de texto claras en pantalla, una voz en off segura y animaciones gráficas elegantes. Anima un avatar de AI para presentar detalles clave, haciendo que la experiencia del generador de vídeos AI sea atractiva y moderna.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de reclutamiento convincente de 30 segundos centrado en testimonios de empleados para resaltar el crecimiento profesional y el equilibrio entre trabajo y vida personal. Destinado a profesionales de nivel inicial y medio que consideran un nuevo puesto y valoran las experiencias de sus compañeros. Presenta visuales genuinas y cálidas de empleados compartiendo sus experiencias, acompañadas de música motivadora y un tono de audio sincero y alentador. Usa la generación de voz en off de HeyGen para añadir una narración pulida o mejorar la claridad de los fragmentos de sonido de los empleados para una creación efectiva de vídeos de reclutamiento.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de reclutamiento de 60 segundos destacando los beneficios únicos y el entorno de trabajo de apoyo de la organización. Diseñado para una amplia audiencia de posibles candidatos en una feria de empleo virtual o en una página de carreras. Adopta un estilo visual pulido y enérgico con elementos de marca y mensajes claros y concisos, apoyados por una banda sonora profesional y animada. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo de aspecto profesional con branding personalizable, actuando como un eficiente creador de vídeos de reclutamiento.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Contratación

Crea sin esfuerzo vídeos de reclutamiento atractivos con AI, atrayendo a los mejores talentos y mostrando la cultura de tu empresa en minutos.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo de Reclutamiento
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas de vídeo profesionales o pega tu guion para generar un vídeo al instante, agilizando la creación de vídeos de reclutamiento.
2
Step 2
Añade Branding y Medios
Mejora tu vídeo con la identidad única de tu empresa aplicando branding personalizable, incluyendo tu logo y colores de marca, desde nuestros controles.
3
Step 3
Elige Tu Presentador AI
Selecciona entre una diversa gama de avatares AI para transmitir tu mensaje, añadiendo una cara profesional y atractiva a tu vídeo de reclutamiento.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Mensaje
Descarga tu vídeo pulido en varios formatos de aspecto y compártelo sin esfuerzo en tus plataformas preferidas, permitiendo un reclutamiento efectivo en redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Vídeos de Branding del Empleador

Elabora vídeos inspiradores para resaltar la cultura de la empresa y los testimonios de empleados, fortaleciendo efectivamente tu marca empleadora y atrayendo a candidatos ideales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen transformar nuestro proceso de creación de vídeos de reclutamiento?

HeyGen es un generador de vídeos AI que simplifica la creación de vídeos atractivos de branding del empleador. Utiliza nuestros avatares AI y la función de texto a vídeo desde guion para producir rápidamente vídeos de reclutamiento profesionales que muestren la cultura de tu empresa y atraigan a los mejores talentos.

¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para personalizar nuestros vídeos de branding del empleador?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo una amplia gama de plantillas de vídeo y controles de branding para asegurar que tus vídeos reflejen la cultura única de tu empresa. También puedes añadir medios de nuestra biblioteca, incorporar animaciones de texto dinámicas y personalizar el tono y formato para que coincidan perfectamente con la narrativa de tu marca empleadora.

¿Puede HeyGen ayudar a crear descripciones de trabajo en vídeo atractivas o resaltar roles específicos?

¡Absolutamente! HeyGen te permite generar fácilmente descripciones de trabajo en vídeo atractivas y vídeos destacados de roles laborales. Aprovecha los avatares AI y las escenas personalizables para retratar vívidamente las tareas diarias o mostrar testimonios de empleados, haciendo que tu página de carreras sea más dinámica y atractiva.

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos de reclutamiento?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de reclutamiento con sus capacidades de creación rápida de vídeos. Simplemente introduce tu guion, elige una plantilla, y nuestro generador de vídeos AI se encarga del resto, permitiéndote generar, revisar y compartir rápidamente contenido profesional para reclutamiento en redes sociales y esfuerzos de adquisición de talento.

