Generador de Vídeos de Contratación para una Adquisición de Talento Sin Esfuerzo
Crea rápidamente vídeos atractivos de branding del empleador utilizando generación de voz en off profesional para atraer a los mejores candidatos.
Crea una descripción de trabajo en vídeo concisa de 45 segundos para un puesto técnico muy solicitado, detallando responsabilidades e interacción con el equipo. Dirigido directamente a buscadores de empleo especializados que investigan oportunidades de carrera específicas. Emplea una estética visual profesional y moderna con superposiciones de texto claras en pantalla, una voz en off segura y animaciones gráficas elegantes. Anima un avatar de AI para presentar detalles clave, haciendo que la experiencia del generador de vídeos AI sea atractiva y moderna.
Desarrolla un vídeo de reclutamiento convincente de 30 segundos centrado en testimonios de empleados para resaltar el crecimiento profesional y el equilibrio entre trabajo y vida personal. Destinado a profesionales de nivel inicial y medio que consideran un nuevo puesto y valoran las experiencias de sus compañeros. Presenta visuales genuinas y cálidas de empleados compartiendo sus experiencias, acompañadas de música motivadora y un tono de audio sincero y alentador. Usa la generación de voz en off de HeyGen para añadir una narración pulida o mejorar la claridad de los fragmentos de sonido de los empleados para una creación efectiva de vídeos de reclutamiento.
Produce un vídeo de reclutamiento de 60 segundos destacando los beneficios únicos y el entorno de trabajo de apoyo de la organización. Diseñado para una amplia audiencia de posibles candidatos en una feria de empleo virtual o en una página de carreras. Adopta un estilo visual pulido y enérgico con elementos de marca y mensajes claros y concisos, apoyados por una banda sonora profesional y animada. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo de aspecto profesional con branding personalizable, actuando como un eficiente creador de vídeos de reclutamiento.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Reclutamiento Atractivos.
Genera rápidamente descripciones de trabajo en vídeo y anuncios que atraigan a los mejores talentos y muestren roles únicos de manera eficiente.
Produce Vídeos de Reclutamiento en Redes Sociales.
Crea rápidamente contenido de vídeo dinámico para reclutamiento en redes sociales, ampliando el alcance y cautivando a posibles candidatos donde se encuentren.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen transformar nuestro proceso de creación de vídeos de reclutamiento?
HeyGen es un generador de vídeos AI que simplifica la creación de vídeos atractivos de branding del empleador. Utiliza nuestros avatares AI y la función de texto a vídeo desde guion para producir rápidamente vídeos de reclutamiento profesionales que muestren la cultura de tu empresa y atraigan a los mejores talentos.
¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para personalizar nuestros vídeos de branding del empleador?
HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo una amplia gama de plantillas de vídeo y controles de branding para asegurar que tus vídeos reflejen la cultura única de tu empresa. También puedes añadir medios de nuestra biblioteca, incorporar animaciones de texto dinámicas y personalizar el tono y formato para que coincidan perfectamente con la narrativa de tu marca empleadora.
¿Puede HeyGen ayudar a crear descripciones de trabajo en vídeo atractivas o resaltar roles específicos?
¡Absolutamente! HeyGen te permite generar fácilmente descripciones de trabajo en vídeo atractivas y vídeos destacados de roles laborales. Aprovecha los avatares AI y las escenas personalizables para retratar vívidamente las tareas diarias o mostrar testimonios de empleados, haciendo que tu página de carreras sea más dinámica y atractiva.
¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos de reclutamiento?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de reclutamiento con sus capacidades de creación rápida de vídeos. Simplemente introduce tu guion, elige una plantilla, y nuestro generador de vídeos AI se encarga del resto, permitiéndote generar, revisar y compartir rápidamente contenido profesional para reclutamiento en redes sociales y esfuerzos de adquisición de talento.