¿Buscas un Creador de Vídeos Tutoriales? Crea Vídeos con IA Más Rápido.

Produce vídeos de formación y guías instructivas atractivas utilizando nuestra plataforma de creación de vídeos con IA, con la potente función de Texto a vídeo desde guion.

Crea un vibrante vídeo de 30 segundos que demuestre cómo una 'plataforma de creación de vídeos con IA' como HeyGen empodera a los propietarios de pequeñas empresas para producir contenido de marketing atractivo utilizando 'Plantillas y escenas' predefinidas. El estilo visual debe ser brillante y moderno, acompañado de una pista de fondo animada y amigable, dirigido a los gerentes de marketing que desean optimizar su flujo de trabajo de contenido.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un tutorial profesional de 45 segundos dirigido a departamentos de RRHH y formadores corporativos, ilustrando cómo crear 'vídeos de formación' efectivos rápidamente. La presentación visual debe ser limpia y autoritaria, con texto en pantalla nítido, y el audio impulsado por la avanzada 'Generación de voz en off' de HeyGen para asegurar una narración clara y consistente en temas complejos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos para gestores de productos y educadores, mostrando la simplicidad de crear 'vídeos instructivos' detallados que simplifican características complejas de software. El estilo visual debe ser dinámico e ilustrativo, utilizando diversos 'Avatares de IA' para presentar la información de manera accesible, respaldado por una banda sonora clara e informativa.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional conciso de 30 segundos dirigido a creadores de contenido y especialistas en marketing en redes sociales, destacando el poder de HeyGen como un 'creador de vídeos tutoriales' para la generación rápida de contenido. La estética visual debe ser rápida e inspiradora, enfatizando la velocidad y facilidad de uso, con el audio presentando una pista de fondo moderna que complementa la funcionalidad fluida de 'Texto a vídeo desde guion', haciendo realidad la creación de contenido rápida y accesible.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Tutoriales

Crea vídeos tutoriales y de formación profesionales y atractivos sin esfuerzo con la plataforma impulsada por IA de HeyGen, sin necesidad de habilidades de edición de vídeo.

1
Step 1
Crear desde Guion
Comienza pegando tu guion. La función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen convierte inteligentemente tu texto en un borrador de vídeo, haciendo que la creación de contenido sea sencilla.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Elige de nuestra diversa colección de avatares de IA para ser tu presentador en pantalla, añadiendo un toque humano profesional a tus tutoriales.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Subtítulos
Utiliza nuestra potente función de Generación de voz en off para crear narraciones de sonido natural en varios idiomas. Mejora la claridad con subtítulos generados automáticamente.
4
Step 4
Exporta tus Vídeos Tutoriales
Finaliza tus vídeos tutoriales personalizando su relación de aspecto para diferentes plataformas. Exporta tu contenido de alta calidad sin esfuerzo para compartirlo de manera fluida.

Casos de Uso

Desmitifica Procesos Complejos con Vídeos Explicativos

Transforma temas o políticas de empresa complejas en vídeos explicativos claros y comprensibles, haciendo que la información compleja sea accesible para todos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos tutoriales atractivos sin edición compleja?

HeyGen funciona como una plataforma intuitiva de creación de vídeos con IA, permitiendo a los usuarios producir vídeos tutoriales profesionales sin esfuerzo. Nuestra plataforma aprovecha la función de Texto a vídeo desde guion y plantillas de vídeo pre-diseñadas, eliminando la necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo.

¿Puede HeyGen utilizar avatares de IA para vídeos de formación personalizados?

Sí, HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de formación altamente personalizados utilizando avatares de IA realistas. Estos avatares pueden ofrecer voces en off de IA con varios estilos, mejorando el compromiso en temas como la incorporación de empleados y la documentación en vídeo.

¿Qué hace que HeyGen sea un eficiente creador de vídeos tutoriales para empresas?

HeyGen agiliza el proceso de convertirse en un creador de vídeos tutoriales efectivo al ofrecer características como la generación de Texto a vídeo desde guion y Subtítulos/captions automáticos. Esto permite a las empresas producir rápidamente vídeos instructivos y explicativos de alta calidad.

¿HeyGen apoya la consistencia de marca en la documentación en vídeo?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca integrales, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores de marca directamente en tu documentación en vídeo y contenido instructivo. Esto asegura vídeos tutoriales profesionales y coherentes con la marca en todas tus comunicaciones.

