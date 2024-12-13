Creador de Vídeos para Procesos de Contratación: Optimiza tu Reclutamiento
Reduce los costos de contratación y ahorra tiempo creando vídeos de reclutamiento profesionales desde un guion con los avatares de AI de HeyGen.
Crea un vídeo de estilo testimonial de 30 segundos dirigido a Reclutadores, mostrando cómo HeyGen facilita realmente la mejora de la experiencia del candidato. El estilo visual debe ser amigable y accesible, quizás con elementos animados, acompañado de una voz en off entusiasta. El vídeo debe enfatizar lo sencillo que es para los usuarios transformar contenido escrito en vídeos dinámicos utilizando la función de Texto a vídeo de HeyGen, haciendo que el contacto inicial y las presentaciones de la empresa sean más personales y atractivas.
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos para Especialistas en Adquisición de Talento, ilustrando cómo una herramienta poderosa de vídeos de reclutamiento como HeyGen puede ahorrar significativamente tiempo en sus tareas diarias, especialmente para mensajes de preselección o introductorios. El estilo visual debe ser dinámico y moderno, utilizando cortes rápidos y texto en pantalla, complementado por una voz en off enérgica. Este vídeo demostrará el poder de las Plantillas y escenas predefinidas de HeyGen para una creación rápida, junto con su función de generación de Voz en off para personalizar mensajes de manera eficiente.
Produce un vídeo de estudio de caso de 40 segundos dirigido a Ejecutivos de Recursos Humanos, detallando cómo la integración de un software especializado en selección de candidatos en su proceso puede aumentar drásticamente la productividad. El estilo visual debe ser elegante e informativo, con visualizaciones de datos y metraje de archivo profesional del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen, respaldado por una voz en off tranquilizadora y autoritaria. La narrativa destacará el impacto de una comunicación clara, asegurada por Subtítulos/captions automáticos, en la transmisión efectiva de los requisitos del trabajo y la cultura de la empresa a los candidatos potenciales.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Procesos de Contratación
Optimiza tu reclutamiento con contenido de vídeo atractivo. Crea fácilmente vídeos profesionales que articulen tu proceso de contratación, atraigan a los mejores talentos y mejoren la experiencia del candidato, reduciendo los costos de contratación.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Incorporación de Nuevos Empleados.
Mejora el compromiso y la retención de nuevos empleados al ofrecer vídeos de incorporación y formación consistentes y de alta calidad, reduciendo el esfuerzo manual.
Crea Contenido de Reclutamiento Impactante.
Produce rápidamente contenido de vídeo atractivo para redes sociales y páginas de empleo para atraer a los mejores talentos y resaltar la cultura de tu empresa.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen servir como creador de vídeos para procesos de contratación?
HeyGen te permite crear vídeos atractivos para todo tu proceso de contratación, desde descripciones de trabajo hasta la incorporación de candidatos. Al aprovechar los avatares de AI y la tecnología de texto a vídeo, puedes reducir significativamente los costos de contratación, ahorrar tiempo y aumentar la productividad en tus esfuerzos de reclutamiento.
¿Qué hace que HeyGen sea una herramienta efectiva de vídeos de reclutamiento?
HeyGen destaca como una herramienta efectiva de vídeos de reclutamiento porque simplifica la creación de vídeos, mejorando la experiencia del candidato. Con plantillas fáciles de usar y controles de marca robustos, puedes producir fácilmente vídeos profesionales que reflejen la identidad de tu empresa.
¿Puede HeyGen ayudar con la selección de candidatos y entrevistas en vídeo?
Sí, HeyGen puede agilizar la selección de candidatos permitiéndote crear preguntas de entrevista en vídeo atractivas o mensajes de vídeo personalizados para los solicitantes. Este enfoque impulsado por AI te ayuda a seleccionar candidatos de manera más eficiente, ahorrando tiempo valioso en tu proceso de contratación.
¿HeyGen se integra con los sistemas de seguimiento de candidatos existentes?
Aunque HeyGen ofrece potentes capacidades de creación de vídeos para el reclutamiento, las integraciones directas con sistemas específicos de seguimiento de candidatos están en constante evolución. Puedes exportar fácilmente los vídeos de HeyGen para cargarlos en la mayoría de las plataformas ATS, reduciendo aún más los costos de contratación y mejorando el tiempo de contratación.