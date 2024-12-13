Generador de Videos para el Proceso de Contratación: Optimiza tu Reclutamiento

Reduce los costos de contratación y mejora la experiencia del candidato con videos personalizados generados usando avatares de AI de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una narrativa atractiva de 60 segundos dirigida a departamentos de RRHH y empresas comprometidas con mejorar sus contrataciones. Este vídeo debe adoptar un estilo visual amigable y empático con paletas de colores cálidos y música de fondo suave y acogedora. Muestra cómo las preguntas de entrevista personalizadas pueden elevar la experiencia del candidato, aprovechando la capacidad de Texto a video desde guion de HeyGen para crear mensajes únicos y utilizando diversos Plantillas y escenas, junto con soporte de biblioteca de Medios/stock, para crear un ambiente verdaderamente acogedor para los posibles contratados.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional dinámico de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing de RRHH, enfatizando a HeyGen como el generador definitivo de videos para el proceso de contratación. El estilo visual del vídeo debe ser enérgico e inspirador, con cortes rápidos y una banda sonora de música pop moderna. Demuestra cómo los usuarios pueden crear rápidamente anuncios de trabajo cautivadores usando Texto a video desde guion, personalizarlos con avatares de AI, y asegurar una entrega perfecta en todas las plataformas con redimensionamiento de Relación de aspecto y exportaciones, todo mientras se destaca su interfaz fácil de usar.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo autoritativo de 50 segundos para CFOs, Directores de RRHH y Líderes de Adquisición de Talento, enfocándose en los beneficios estratégicos de HeyGen. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con imágenes corporativas y una pista instrumental tranquila y confiada. Explica cómo utilizar avatares de AI para un proceso de entrevista amigable con el trabajo remoto puede reducir significativamente los costos de contratación, con explicaciones claras proporcionadas por la generación de Voz en off y reforzadas por Subtítulos, presentando a HeyGen como una inversión inteligente para la adquisición de talento.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Videos para el Proceso de Contratación

Optimiza tu reclutamiento con videos atractivos impulsados por AI que mejoran la experiencia del candidato y atraen a los mejores talentos.

1
Step 1
Crea tu Guion de Video
Comienza delineando tu anuncio de trabajo o introducción de entrevista. Usa la función "Texto a video desde guion" para generar instantáneamente un borrador inicial de tu video para "anuncios de trabajo" efectivos.
2
Step 2
Elige tu Avatar de AI
Mejora tu mensaje y conecta con los candidatos seleccionando un "avatar de AI" adecuado para presentar tu contenido, creando una presencia profesional y atractiva para tus "entrevistas en video".
3
Step 3
Aplica tu Identidad de Marca
Refuerza la imagen de tu empresa incorporando tu logo y colores usando "Controles de marca", asegurando una "experiencia del candidato" consistente y memorable en todos tus videos de reclutamiento.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu video y "Expórtalo" en varios formatos y relaciones de aspecto adecuados para diferentes plataformas, listo para ser distribuido como parte de tu estrategia eficiente de "generador de videos para el proceso de contratación".

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza la Comunicación con los Candidatos

Crea rápidamente mensajes de video personalizados y explicaciones de procesos, mejorando la experiencia del candidato a lo largo de todo el recorrido de contratación.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen optimizar el proceso de contratación?

HeyGen actúa como un avanzado generador de videos para el proceso de contratación, permitiendo a los reclutadores crear anuncios de trabajo atractivos y Entrevistas en Video impulsadas por AI que mejoran significativamente la experiencia del candidato. Esta plataforma simplifica todo el flujo de trabajo de reclutamiento.

¿Permite HeyGen preguntas de entrevista personalizadas?

Sí, HeyGen utiliza avatares de AI y capacidades de texto a video para generar preguntas de entrevista personalizadas, haciendo la selección de candidatos más eficiente y atractiva. Los reclutadores pueden adaptar las preguntas a roles y candidatos específicos.

¿Qué controles de marca están disponibles dentro de HeyGen para videos de reclutamiento?

HeyGen ofrece robustos controles de marca, permitiéndote incorporar el logo y los colores de tu empresa en todas tus entrevistas en video y anuncios de trabajo. Esto asegura una imagen de marca consistente y profesional a lo largo del recorrido del candidato.

¿Puede HeyGen apoyar un proceso de entrevista amigable con el trabajo remoto?

Absolutamente, el generador de videos de AI de HeyGen facilita un proceso de entrevista completamente amigable con el trabajo remoto, permitiendo a los reclutadores realizar entrevistas en video con facilidad y eficiencia desde cualquier lugar. Es ideal para la adquisición de talento moderna.

