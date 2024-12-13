Generador de Videos para el Proceso de Contratación: Optimiza tu Reclutamiento
Reduce los costos de contratación y mejora la experiencia del candidato con videos personalizados generados usando avatares de AI de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla una narrativa atractiva de 60 segundos dirigida a departamentos de RRHH y empresas comprometidas con mejorar sus contrataciones. Este vídeo debe adoptar un estilo visual amigable y empático con paletas de colores cálidos y música de fondo suave y acogedora. Muestra cómo las preguntas de entrevista personalizadas pueden elevar la experiencia del candidato, aprovechando la capacidad de Texto a video desde guion de HeyGen para crear mensajes únicos y utilizando diversos Plantillas y escenas, junto con soporte de biblioteca de Medios/stock, para crear un ambiente verdaderamente acogedor para los posibles contratados.
Produce un vídeo promocional dinámico de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing de RRHH, enfatizando a HeyGen como el generador definitivo de videos para el proceso de contratación. El estilo visual del vídeo debe ser enérgico e inspirador, con cortes rápidos y una banda sonora de música pop moderna. Demuestra cómo los usuarios pueden crear rápidamente anuncios de trabajo cautivadores usando Texto a video desde guion, personalizarlos con avatares de AI, y asegurar una entrega perfecta en todas las plataformas con redimensionamiento de Relación de aspecto y exportaciones, todo mientras se destaca su interfaz fácil de usar.
Diseña un vídeo autoritativo de 50 segundos para CFOs, Directores de RRHH y Líderes de Adquisición de Talento, enfocándose en los beneficios estratégicos de HeyGen. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con imágenes corporativas y una pista instrumental tranquila y confiada. Explica cómo utilizar avatares de AI para un proceso de entrevista amigable con el trabajo remoto puede reducir significativamente los costos de contratación, con explicaciones claras proporcionadas por la generación de Voz en off y reforzadas por Subtítulos, presentando a HeyGen como una inversión inteligente para la adquisición de talento.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Atrae a los Mejores Talentos con Anuncios de Trabajo en Video.
Produce rápidamente anuncios de trabajo en video cautivadores usando un generador de videos de AI, mejorando significativamente el alcance y el compromiso de los candidatos.
Mejora la Incorporación y Preselección.
Entrega instrucciones de preselección y materiales de incorporación atractivos a través de video impulsado por AI, asegurando un comienzo consistente y efectivo para los nuevos contratados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen optimizar el proceso de contratación?
HeyGen actúa como un avanzado generador de videos para el proceso de contratación, permitiendo a los reclutadores crear anuncios de trabajo atractivos y Entrevistas en Video impulsadas por AI que mejoran significativamente la experiencia del candidato. Esta plataforma simplifica todo el flujo de trabajo de reclutamiento.
¿Permite HeyGen preguntas de entrevista personalizadas?
Sí, HeyGen utiliza avatares de AI y capacidades de texto a video para generar preguntas de entrevista personalizadas, haciendo la selección de candidatos más eficiente y atractiva. Los reclutadores pueden adaptar las preguntas a roles y candidatos específicos.
¿Qué controles de marca están disponibles dentro de HeyGen para videos de reclutamiento?
HeyGen ofrece robustos controles de marca, permitiéndote incorporar el logo y los colores de tu empresa en todas tus entrevistas en video y anuncios de trabajo. Esto asegura una imagen de marca consistente y profesional a lo largo del recorrido del candidato.
¿Puede HeyGen apoyar un proceso de entrevista amigable con el trabajo remoto?
Absolutamente, el generador de videos de AI de HeyGen facilita un proceso de entrevista completamente amigable con el trabajo remoto, permitiendo a los reclutadores realizar entrevistas en video con facilidad y eficiencia desde cualquier lugar. Es ideal para la adquisición de talento moderna.