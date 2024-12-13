Crea un vídeo de 60 segundos 'explicador del proceso de contratación', diseñado específicamente para candidatos potenciales, que ofrezca una guía amigable y profesional del recorrido de reclutamiento de tu empresa. El estilo visual debe ser notablemente accesible y claro, guiando a los espectadores a través de cada etapa con un avatar de IA atractivo, complementado por una voz en off cálida y profesional. Este enfoque tiene como objetivo desmitificar eficazmente el proceso de solicitud, utilizando la función de avatares de IA de HeyGen.

