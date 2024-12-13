Creador de Vídeos Explicativos del Proceso de Contratación para un Reclutamiento Sin Problemas

Empodera a los equipos de recursos humanos para atraer a los mejores talentos con vídeos atractivos. Crea contenido convincente fácilmente usando avatares de IA.

Crea un vídeo de 60 segundos 'explicador del proceso de contratación', diseñado específicamente para candidatos potenciales, que ofrezca una guía amigable y profesional del recorrido de reclutamiento de tu empresa. El estilo visual debe ser notablemente accesible y claro, guiando a los espectadores a través de cada etapa con un avatar de IA atractivo, complementado por una voz en off cálida y profesional. Este enfoque tiene como objetivo desmitificar eficazmente el proceso de solicitud, utilizando la función de avatares de IA de HeyGen.

Prompt de Ejemplo 1
Un vídeo dinámico de 30 segundos de marca empleadora, dirigido específicamente a equipos de adquisición de talento para plataformas de redes sociales, podría mostrar eficazmente la cultura única de tu empresa. Este vídeo de ritmo rápido capturará la esencia de tu lugar de trabajo a través de escenas vibrantes y gráficos modernos, mejorado con música animada y subtítulos generados automáticamente. Su propósito es resaltar las dinámicas de equipo distintivas y el entorno laboral, sirviendo como una poderosa herramienta de estrategia de marketing de reclutamiento.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina producir un vídeo explicativo de 45 segundos 'Creador de Vídeos de Reclutamiento con IA', adaptado para equipos de recursos humanos, que detalle meticulosamente los beneficios y el flujo de trabajo de una herramienta avanzada de IA dentro de su proceso de contratación. La presentación visual será limpia, informativa y claramente profesional, aprovechando elementos de vídeo explicativo animado para ilustrar conceptos complejos, todo respaldado por una voz en off clara e instructiva. La eficiencia de transformar contenido escrito en visuales atractivos se logrará a través de la capacidad de texto a vídeo desde el guion.
Prompt de Ejemplo 3
Para los nuevos empleados, diseña un vídeo de bienvenida y formación de 60 segundos que explique a fondo las políticas iniciales de la empresa y fomente un sentido de pertenencia. El vídeo debe adoptar un estilo visual profesional pero amigable, integrando hábilmente medios de archivo relevantes de la biblioteca de medios, y ser mejorado por una voz amigable y música de fondo ligera. Las plantillas de vídeo personalizables, incluidas las disponibles a través de la función de Plantillas y escenas de HeyGen, asegurarán una introducción consistente y atractiva a la cultura de la empresa.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos del Proceso de Contratación

Crea eficientemente vídeos explicativos del proceso de contratación atractivos para informar a los candidatos y mejorar tu estrategia de adquisición de talento con herramientas impulsadas por IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion y Contenido
Comienza escribiendo tu guion, detallando cada etapa de tu proceso de contratación. Usa la función de texto a vídeo desde el guion para transformar rápidamente tu texto en una narrativa visual para una creación de vídeo efectiva.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA
Elige entre una diversa gama de avatares de IA para presentar profesionalmente tu proceso de contratación. Esta característica clave del Creador de Vídeos de Reclutamiento con IA añade un toque humano sin la producción de vídeo tradicional.
3
Step 3
Personaliza con Tu Marca
Integra la identidad de tu empresa aplicando controles de marca como logotipos y colores. Esto asegura que tus vídeos de marca empleadora reflejen consistentemente la cultura única de tu empresa.
4
Step 4
Exporta y Comparte Ampliamente
Finaliza tu vídeo y utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para optimizarlo para varias plataformas. Esto ayuda a atraer a los mejores talentos y fortalecer tus esfuerzos de reclutamiento en redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera Vídeos y Clips Atractivos para Redes Sociales en Minutos

Eleva tu estrategia de marketing de reclutamiento creando vídeos dinámicos para redes sociales que atraen rápidamente a los mejores talentos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi estrategia de marketing de reclutamiento?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de reclutamiento atractivos a través de sus funciones impulsadas por IA. Con plantillas personalizables y avatares de IA, los equipos de recursos humanos y adquisición de talento pueden producir vídeos de reclutamiento profesionales que atraen eficazmente a los mejores talentos mientras muestran una cultura empresarial auténtica.

¿Qué hace que los avatares de IA de HeyGen sean una herramienta única para los vídeos de reclutamiento?

Los avatares de IA de HeyGen aportan un toque personalizado e innovador a los vídeos de reclutamiento. Estos avatares, combinados con capacidades de texto a vídeo de IA, permiten presentaciones dinámicas, haciendo que la marca de la empresa sea más atractiva y memorable para los candidatos potenciales.

¿Por qué son beneficiosos los vídeos de incorporación y formación de HeyGen para los equipos de recursos humanos?

HeyGen apoya a los equipos de recursos humanos con sus eficientes herramientas de creación de vídeos, que incluyen editores de arrastrar y soltar y generación de voz en off. Estas características permiten la producción fluida de vídeos de incorporación y formación, asegurando un enfoque consistente y profesional para la inducción de empleados.

¿Cómo apoya HeyGen la producción de vídeos de marca empleadora?

HeyGen ofrece una gama de controles de marca, desde la integración de logotipos hasta la personalización de colores, junto con una robusta biblioteca de medios. Estas características permiten a las organizaciones crear vídeos de marca empleadora visualmente atractivos que se alinean con su estrategia de marketing de reclutamiento.

