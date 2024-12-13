Creador de Vídeos Explicativos del Proceso de Contratación para Equipos de RRHH

Optimiza los vídeos de incorporación y formación para equipos de RRHH con plantillas de vídeo personalizables para resultados profesionales.

Produce un vídeo explicativo de 45 segundos sobre el proceso de contratación dirigido a profesionales de RRHH y responsables de contratación, mostrando cómo los avatares de AI de HeyGen pueden saludar a los candidatos e introducir la cultura de la empresa. El estilo visual debe ser profesional y acogedor, con una voz en off de AI amigable y clara que guíe a los espectadores a través de los pasos iniciales de la aplicación.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo animado de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y reclutadores, ilustrando cómo las plantillas de vídeo personalizables simplifican la creación de clips breves y atractivos de presentación de candidatos. El estilo visual y de audio debe ser moderno y vibrante, con música de fondo animada y una narración concisa y enérgica que destaque las cualificaciones clave de los solicitantes.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo informativo de 60 segundos para equipos de marketing y creadores de contenido en tecnología de RRHH, detallando las ventajas de transformar estrategias de reclutamiento complejas en guías comprensivas usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen. Emplea un estilo visual elegante y autoritario con transiciones dinámicas y una voz de AI pulida, asegurando que el contenido sea fácil de digerir para una audiencia amplia.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un anuncio de reclutamiento en redes sociales de 30 segundos dirigido a especialistas en adquisición de talento, demostrando cómo los subtítulos/captions automáticos de HeyGen mejoran la accesibilidad y el compromiso en las ofertas de empleo. El estilo visual debe ser rápido e inspirador, utilizando música de fondo enérgica y una voz en off clara para transmitir rápidamente los beneficios de los diversos grupos de talento.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Explicativos del Proceso de Contratación

Crea sin esfuerzo vídeos explicativos animados atractivos para tu proceso de contratación e incorporación, simplificando la comunicación y atrayendo a los mejores talentos.

1
Step 1
Crea la Estructura de tu Vídeo
Comienza elaborando tu narrativa a partir de un guion o selecciona entre plantillas de vídeo personalizables. Esto forma la base para tu vídeo explicativo del proceso de contratación.
2
Step 2
Anima tu Explicativo
Transforma tu guion en un vídeo explicativo animado dinámico. Añade avatares de AI para presentar tu contenido de manera atractiva, dando vida a tu mensaje.
3
Step 3
Mejora el Audio y la Accesibilidad
Genera voces en off de AI con sonido natural para transmitir tu mensaje claramente. Asegura un amplio alcance e inclusividad añadiendo subtítulos/captions automáticos a tu vídeo.
4
Step 4
Refina y Comparte Efectivamente
Utiliza herramientas robustas de edición de vídeo para perfeccionar tu creación. Exporta tu explicativo pulido para varias plataformas, listo para apoyar a tus equipos de RRHH en la incorporación y reclutamiento.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Atrae a los Mejores Talentos a través de Redes Sociales

.

Crea rápidamente vídeos de reclutamiento atractivos y contenido de marca empleadora para redes sociales para atraer a los candidatos ideales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos animados atractivos?

HeyGen permite a los usuarios producir fácilmente vídeos explicativos animados utilizando avanzados avatares de AI y una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar permite la creación de vídeos explicativos creativos sin necesidad de habilidades complejas de edición, haciendo accesible la producción de vídeos profesionales.

¿Puede HeyGen convertir mi guion en un vídeo explicativo profesional con voces en off de AI?

Absolutamente. HeyGen aprovecha la potente creación de texto a vídeo, permitiéndote transformar tu guion directamente en un vídeo explicativo pulido. Puedes elegir entre varias voces en off de AI y generar automáticamente subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y el alcance de tu contenido.

¿Cuáles son los beneficios de usar HeyGen para equipos de RRHH que crean vídeos de incorporación y formación?

HeyGen es un creador de vídeos explicativos ideal para equipos de RRHH, optimizando la producción de vídeos de incorporación y formación con avatares de AI. Su eficiencia libera recursos, permitiendo a RRHH centrarse en iniciativas estratégicas mientras entrega contenido consistente y de alta calidad con branding personalizado.

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi estrategia de marketing a través de contenido de vídeos explicativos?

HeyGen te permite crear rápidamente contenido diverso de vídeos explicativos, apoyando tu estrategia de marketing general en plataformas como redes sociales. Con características como el cambio de tamaño de relación de aspecto y una vasta biblioteca de medios, puedes generar vídeos impactantes para varias campañas y captar la atención de la audiencia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo