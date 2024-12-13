Generador de Explicadores del Proceso de Contratación para Simplificar la Integración

Optimiza la contratación y la integración de candidatos con guías explicativas impulsadas por IA, aprovechando plantillas y escenas personalizables.

Crea un vídeo cautivador de 45 segundos para nuevos reclutas o buscadores de empleo, presentando un generador de explicadores del proceso de contratación simplificado. Esta guía animada, amigable y profesional, con avatares de IA animados, describirá los pasos clave de manera visualmente atractiva con una voz en off clara y acogedora.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo de 60 segundos dirigido a reclutadores y gerentes de recursos humanos, mostrando el poder de las guías explicativas impulsadas por IA para una integración más eficiente. El estilo visual moderno y elegante, mejorado con plantillas y escenas personalizables dinámicas, transmitirá eficiencia con una voz en off segura.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo conciso de 30 segundos para líderes de equipo internos, ilustrando cómo usar un Generador de SOP para estandarizar flujos de trabajo. Este vídeo directo utilizará gráficos limpios y una voz en off autoritaria, generada sin problemas de texto a vídeo desde el guion, para asegurar claridad y comprensión inmediata.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo atractivo de 45 segundos dirigido a seguidores de redes sociales y candidatos potenciales, destacando la Experiencia Personalizada ofrecida durante el proceso de contratación a través de Clips Explicativos de Contratación para Redes Sociales. El estilo visual vibrante, optimizado perfectamente mediante el cambio de tamaño y exportación de la relación de aspecto, capturará la atención con una voz en off entusiasta.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Explicadores del Proceso de Contratación

Crea eficientemente guías explicativas atractivas, impulsadas por IA, para optimizar tu proceso de contratación y mejorar la experiencia del candidato con contenido personalizado.

1
Step 1
Elige Tu Plantilla de Explicador
Comienza seleccionando entre varias plantillas y escenas personalizables diseñadas para iniciar rápidamente tu guía explicativa, sentando las bases para tu contenido.
2
Step 2
Crea Tu Guion y Vídeo
Introduce tu texto detallado, y nuestra plataforma lo convertirá en un vídeo dinámico utilizando nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion, explicando claramente cada etapa de la contratación.
3
Step 3
Personaliza con Avatares de IA
Mejora el compromiso y la claridad para los candidatos eligiendo entre nuestra diversa gama de avatares de IA para presentar tu explicador, añadiendo un toque humano a tu comunicación.
4
Step 4
Exporta y Comparte Ampliamente
Asegura la máxima accesibilidad añadiendo subtítulos/captions automáticos a tu vídeo. Luego, exporta sin esfuerzo tu contenido pulido, perfecto para compartir en redes sociales o en tu página de carreras.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Formación y el Compromiso del Proceso de Contratación

.

Aumenta el compromiso y la retención tanto para reclutadores como para candidatos con guías explicativas dinámicas de IA que aclaran cada paso del proceso de contratación.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un potente generador de explicadores del proceso de contratación?

HeyGen permite a los reclutadores crear rápidamente "guías explicativas impulsadas por IA" atractivas para su proceso de contratación. Utiliza "avatares de IA", "plantillas y escenas personalizables" y capacidades de "texto a vídeo" para producir "Clips Explicativos de Contratación para Redes Sociales" profesionales y vídeos estilo "Generador de SOP" completos, mejorando la experiencia de "integración".

¿Qué opciones de personalización creativa ofrece HeyGen para las guías explicativas?

HeyGen proporciona amplias opciones de "contenido personalizable", permitiendo a los usuarios adaptar las "guías explicativas" con "avatares de IA" únicos y sólidos "controles de marca". Esto asegura una "Experiencia Personalizada" para los espectadores, manteniendo la coherencia de la marca en todas tus "guías explicativas impulsadas por IA".

¿Puede HeyGen ayudar a crear contenido atractivo de Agente de Vídeo de IA a partir de texto?

Sí, HeyGen transforma "texto a vídeo" en contenido dinámico de "Agente de Vídeo de IA" sin esfuerzo. Con generación avanzada de "voz en off" y "subtítulos/captions" automáticos, puedes producir eficientemente vídeos explicativos de alta calidad sin producción compleja, optimizando la creación de contenido.

¿HeyGen admite salidas flexibles para varias plataformas?

Absolutamente, HeyGen ofrece "redimensionamiento y exportaciones flexibles de relación de aspecto" para asegurar que tus "guías explicativas impulsadas por IA" se vean perfectas en cualquier plataforma. Puedes adaptar fácilmente tus "Clips Explicativos de Contratación para Redes Sociales" o contenido interno de "Generador de SOP" para diversos usos, manteniendo la calidad profesional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo