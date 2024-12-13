Potencia Tu Escuela: Herramienta de Creación de Vídeos para Institutos

Produce vídeos promocionales escolares profesionales y recorridos virtuales por el campus aprovechando los avatares de IA para presentaciones dinámicas.

Crea una presentación de proyecto de 1 minuto adecuada para un proyecto de 'creador de vídeos de instituto', dirigida a estudiantes y profesores. Emplea un estilo visual claro e informativo y una locución profesional generada con la capacidad de generación de voz de HeyGen para explicar un tema complejo o mostrar un proyecto de investigación. Este vídeo debe combinar una estética moderna con un audio fácil de entender para hacer el contenido accesible e impactante.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
¿Buscas cautivar a futuros estudiantes y padres con un dinámico vídeo de marketing escolar de 30 segundos optimizado para redes sociales? Produce un clip corto y visualmente atractivo, aprovechando la función de Plantillas y escenas de HeyGen para construir rápidamente una narrativa llamativa sobre eventos escolares o programas únicos, acompañado de música de fondo pegadiza.
Prompt de Ejemplo 2
Para profesores que explican temas complejos, desarrolla un vídeo educativo de 2 minutos dirigido a estudiantes, utilizando los avatares de IA de HeyGen para una narración constante y amigable. El estilo visual debe ser limpio y conciso, incorporando gráficos de apoyo y texto en pantalla, mientras que el audio permanece claro y enfocado para ayudar a la comprensión del contenido de 'creador de vídeos educativos'.
Prompt de Ejemplo 3
Destaca el espíritu vibrante de un club de instituto con un vídeo de 45 segundos que muestre la participación estudiantil para la comunidad escolar en general y los padres. Este vídeo debe adoptar un estilo visual auténtico y animado, acompañado de música envolvente y subtítulos fácilmente comprensibles generados con la función de subtítulos/captions de HeyGen, haciendo que el proceso de 'creación de vídeos' sea sencillo e impactante.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Institutos

Crea vídeos atractivos e impactantes para tu instituto, desde contenido educativo hasta materiales de marketing, con nuestra plataforma intuitiva.

1
Step 1
Selecciona Tu Punto de Partida
Elige entre una diversa colección de plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para uso educativo, o comienza con un lienzo en blanco para una libertad creativa total.
2
Step 2
Añade Tu Contenido
Incorpora las imágenes, vídeos y texto únicos de tu escuela. Utiliza nuestro amplio soporte de biblioteca de medios/stock para encontrar visuales relevantes que mejoren tu mensaje y den vida a las historias de tu instituto.
3
Step 3
Genera Mejoras de IA
Eleva tu vídeo con funciones avanzadas de IA. Añade fácilmente una narración profesional utilizando la generación de locuciones, convirtiendo guiones en audio atractivo para presentaciones, anuncios o lecciones.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Prepara tu vídeo para cualquier plataforma. Ajusta las dimensiones de tu vídeo utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y las exportaciones para asegurarte de que se vea perfecto en redes sociales, el sitio web de tu escuela o durante presentaciones.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Anima Asignaturas Académicas

Transforma temas complejos como eventos históricos en historias de vídeo vívidas y atractivas, haciendo que el aprendizaje sea más inmersivo y memorable para los estudiantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para estudiantes y profesores de instituto?

HeyGen ofrece una interfaz fácil de usar con herramientas de vídeo de IA, incluyendo avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, lo que lo convierte en un creador de vídeos ideal para propósitos educativos. Los profesores y estudiantes pueden crear contenido atractivo fácilmente sin experiencia previa en edición, agilizando el proceso de creación de vídeos.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar vídeos educativos y contenido de marketing escolar?

¡Absolutamente! HeyGen proporciona plantillas extensas y movimientos de arrastrar y soltar, permitiendo a los usuarios personalizar vídeos con controles de marca, activos de la biblioteca de medios y funciones de edición de IA. Esto lo hace perfecto para vídeos promocionales escolares, recorridos virtuales por el campus y proyectos de vídeo educativos únicos.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para la edición de vídeos y la entrega de contenido?

HeyGen admite grabación de pantalla, generación de locuciones y subtítulos/captions automáticos, mejorando tus proyectos de vídeo. También puedes redimensionar y exportar vídeos en varios formatos de aspecto para compartir fácilmente en redes sociales y otras plataformas, posicionando a HeyGen como un editor de vídeo integral.

Más allá de los materiales de clase, ¿qué otros tipos de vídeos pueden crear las escuelas con HeyGen?

HeyGen es versátil, permitiendo a las escuelas producir vídeos de marketing escolar de alta calidad, vídeos de recaudación de fondos, recorridos virtuales por el campus y boletines de vídeo. Es una poderosa herramienta de creación de vídeos para todas las necesidades de comunicación y promoción escolar, extendiéndose más allá de los usos básicos de un creador de vídeos educativos.

