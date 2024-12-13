Crea un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a entusiastas de la tecnología y propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo producir fácilmente una impresionante demostración de producto utilizando el generador de vídeos AI de HeyGen. El estilo visual debe ser elegante, moderno y de alta definición, con una voz en off clara y profesional que explique la función 'Texto a vídeo desde guion' y demuestre cómo lograr una impresionante mejora a 4K para un resultado final pulido.

Generar Vídeo