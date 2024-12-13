Generador de Vídeos Tutoriales para Guías Sin Esfuerzo

Convierte instrucciones complejas en vídeos tutoriales claros usando avatares de AI. Simplifica la documentación en vídeo sin necesidad de habilidades de edición.

Crea un vídeo tutorial de 45 segundos donde un avatar de AI guíe a los propietarios de pequeñas empresas a través de la configuración de su primera campaña de email marketing utilizando un software complejo, simplificando cada paso con instrucciones claras y concisas y un estilo visual y auditivo profesional y amigable, aprovechando los avatares de AI de HeyGen para una presentación atractiva.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo dinámico de 60 segundos que muestre un nuevo gadget tecnológico a profesionales del marketing, utilizando visuales modernos, música de fondo animada y transiciones rápidas de escenas para resaltar las características clave, utilizando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una narrativa convincente.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de formación de 30 segundos para departamentos de RRHH para integrar a nuevos empleados, proporcionando instrucciones rápidas y paso a paso sobre la política de la empresa con un estilo informativo y visualmente atractivo y una voz clara y hablada, convirtiendo sin esfuerzo un guion detallado en vídeo usando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen, sin necesidad de habilidades previas de edición de vídeo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 20 segundos sobre cómo hacerlo para equipos de atención al cliente, demostrando una solución común de resolución de problemas para un producto, presentado en un estilo visual brillante y fácil de usar con una voz generada por AI accesible que explique el proceso, utilizando eficazmente la generación de Voz en off de HeyGen para asegurar una comunicación clara y coherente para las guías de usuario.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Tutoriales

Transforma información compleja en tutoriales en vídeo claros y atractivos sin esfuerzo. Crea guías de alta calidad y profesionales que informen y eduquen a tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Guion Tutorial
Comienza escribiendo o pegando tu guion tutorial, permitiendo que nuestra plataforma convierta tu texto en un vídeo dinámico usando generación de guiones AI.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla Visual
Elige entre una variedad de plantillas de vídeo profesionales para estructurar instantáneamente el flujo visual y el diseño de tu tutorial.
3
Step 3
Añade un Presentador AI
Da vida a tu contenido seleccionando un avatar de AI para entregar tu tutorial con una narración atractiva y humana.
4
Step 4
Exporta Tu Tutorial Final
Descarga tu tutorial completado como un archivo MP4 en el formato deseado, listo para su distribución inmediata y el compromiso de la audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora Programas de Formación

.

Mejora la integración de empleados y la formación de productos con vídeos tutoriales generados por AI atractivos, lo que lleva a una mejor retención del conocimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo hace HeyGen que la creación de vídeos tutoriales sea accesible sin habilidades de edición de vídeo?

HeyGen empodera a cualquiera para ser un creador de vídeos tutoriales con su intuitivo generador de vídeos AI, permitiéndote producir vídeos instructivos profesionales usando plantillas de vídeo listas para usar y capacidades simples de texto a vídeo, sin necesidad de habilidades previas de edición de vídeo.

¿Puede HeyGen integrar la identidad de mi marca y usar avatares de AI personalizados en mi documentación en vídeo?

Absolutamente. HeyGen admite el control total de la marca, permitiéndote subir activos de marca como logotipos y colores. También puedes aprovechar nuestros diversos avatares de AI para presentar tu documentación en vídeo, asegurando un aspecto consistente y profesional.

¿Incluye HeyGen un generador de guiones AI y texto a voz avanzado para vídeos instructivos?

Sí, HeyGen cuenta con un generador de guiones AI para ayudarte a crear narrativas atractivas. Combinado con una amplia gama de idiomas de texto a voz y opciones de voz en off, tus vídeos instructivos tendrán un audio claro y natural.

¿Qué capacidades ofrece HeyGen para producir y compartir vídeos explicativos y de formación de manera efectiva?

HeyGen ofrece herramientas robustas para crear contenido de vídeos explicativos y de formación atractivos, incluyendo una rica biblioteca de medios y opciones de exportación sin problemas para varias plataformas como redes sociales. Puedes generar fácilmente vídeos generados por AI adaptados a tu audiencia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo