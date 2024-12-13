Generador de Vídeos de Formación para Soporte Técnico: Mejora la Eficiencia del Soporte

Crea vídeos de formación atractivos para la incorporación y el soporte al cliente al instante usando avatares de AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un tutorial conciso de 45 segundos para agentes de soporte técnico existentes, centrado en resolver eficazmente un problema común de atención al cliente, manteniendo un estilo visual y de audio informativo y atractivo. Integra sin problemas la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para generar rápidamente diálogos precisos, asegurando además claridad y accesibilidad con subtítulos generados automáticamente, mejorando así tus vídeos de formación.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a equipos de L&D y gerentes, destacando las capacidades de HeyGen como generador de vídeos AI para producir documentación en vídeo consistente y de alta calidad. El vídeo debe presentar una estética visual y de audio moderna y autoritaria, enfatizando la eficiencia y claridad a través de la generación sofisticada de locuciones y ricos elementos visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock integrado.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo práctico de 90 segundos para formadores técnicos y especialistas en L&D, demostrando un módulo de formación técnica complejo con una presentación visual y de audio detallada y limpia. Este vídeo debe incorporar eficazmente la grabación de pantalla de un flujo de trabajo de software y utilizar el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar una visualización óptima en diversas plataformas de aprendizaje, mostrando cómo una plataforma de vídeo AI puede potenciar las herramientas de automatización de flujos de trabajo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación para Soporte Técnico

Transforma rápidamente procedimientos complejos de soporte técnico en guías de vídeo atractivas, mejorando la formación de agentes y la eficiencia del soporte al cliente con AI.

Step 1
Crea tu Guion o Usa una Plantilla
Comienza redactando tu guion de formación o selecciona entre una variedad de plantillas y escenas pre-diseñadas para guiar la creación de contenido para procedimientos de soporte técnico.
Step 2
Elige tu Avatar de AI y Voz
Selecciona un avatar de AI que mejor represente tu marca y acompáñalo con una locución de sonido natural para transmitir tu mensaje de formación de manera clara y consistente.
Step 3
Añade Medios y Subtítulos
Mejora tu vídeo con imágenes, vídeos y música relevantes de la biblioteca de medios. Genera y personaliza automáticamente subtítulos para asegurar accesibilidad y claridad para todos los aprendices.
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo de Formación
Una vez que tu vídeo de formación esté perfecto, expórtalo en el formato y relación de aspecto deseados. Compártelo fácilmente con tu equipo o intégralo en tu sistema de gestión de aprendizaje para optimizar la incorporación y mejora de habilidades de los agentes.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica temas médicos y mejora la educación en salud

Desglosa procedimientos complejos de soporte técnico y temas de soporte técnico en vídeos educativos claros y fácilmente digeribles para una mejor comprensión.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación?

HeyGen agiliza el proceso aprovechando la AI generativa, permitiéndote crear vídeos de formación atractivos con avatares de AI y locuciones de AI a partir de un guion simple, reduciendo significativamente el tiempo de producción y haciendo la formación más eficiente.

¿Puede HeyGen usarse como generador de vídeos de formación para soporte técnico?

Absolutamente. HeyGen es un generador de vídeos AI ideal para crear vídeos de formación completos para soporte técnico y documentación en vídeo, mejorando los procesos de soporte al cliente e incorporación con contenido claro y consistente.

¿Qué hace que HeyGen sea una plataforma de vídeo AI efectiva para equipos de L&D?

HeyGen capacita a los equipos de L&D para producir cursos de formación y contenido educativo de alta calidad de manera eficiente. Sus avatares de AI, extensas plantillas y capacidades de texto a vídeo permiten una rápida creación y compartición de conocimientos en toda tu organización.

¿HeyGen soporta funciones avanzadas para la producción de vídeos profesionales?

Sí, HeyGen ofrece funciones robustas para la producción de vídeos profesionales, incluyendo subtítulos automáticos, controles de marca y un editor intuitivo. Esto asegura que tus vídeos generados por AI cumplan con altos estándares para diversas comunicaciones internas y externas.

