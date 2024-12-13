Crea un vídeo tutorial conciso de 1 minuto que demuestre cómo usar eficazmente un generador de vídeo AI para producir contenido de alta calidad para un centro de ayuda. Este vídeo debe estar dirigido a especialistas en soporte técnico y gestores de contenido, empleando un estilo visual limpio y profesional con una voz en off clara y calmada. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente el contenido a partir de una explicación escrita.

Generar Vídeo