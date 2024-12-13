HeyGen es versátil para diversas necesidades sanitarias, incluyendo formación en seguridad para empleados, comunicaciones internas, vídeos sobre salud mental y promoción de hábitos alimenticios saludables. Sus capacidades de generación de vídeo de extremo a extremo también apoyan la creación de testimonios de pacientes convincentes y contenido para redes sociales para un mayor compromiso de la audiencia.