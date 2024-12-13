Generador de Vídeos de Flujo de Trabajo Sanitario: Aumenta la Eficiencia

Optimiza la educación del paciente y la formación del personal con avatares de IA para una comunicación clara y atractiva.

511/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de formación de 90 segundos dirigido a nuevo personal sanitario, detallando el flujo de trabajo eficiente para la entrada de registros electrónicos de salud (EHR). Este vídeo debe emplear una estética limpia y profesional con grabaciones de pantalla ilustrativas y una banda sonora animada e informativa, utilizando eficazmente los avatares de IA de HeyGen para guiar a los espectadores a través del sistema y mejorar su experiencia inicial de formación del personal dentro del contexto de los vídeos de flujo de trabajo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo conciso de 45 segundos para el personal existente de la clínica, ilustrando un proceso de admisión de pacientes revisado para mejorar la eficiencia. El enfoque visual debe ser moderno y dinámico, con cortes rápidos, gráficos animados y superposiciones de texto claras, todo construido sin esfuerzo utilizando las diversas plantillas y escenas de vídeo de HeyGen para agilizar la creación de vídeos cruciales de flujo de trabajo de la clínica.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional de 30 segundos dirigido a potenciales nuevos pacientes en la comunidad, destacando los beneficios de un nuevo servicio de salud especializado. El vídeo debe tener un tono visual optimista y profesional, con testimonios positivos y un portavoz de IA amigable y articulado, creado sin problemas a partir de un guion conciso utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, encarnando el poder de un Generador de Vídeo de IA para llegar a una amplia audiencia con vídeos de salud atractivos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Flujo de Trabajo Sanitario

Transforma flujos de trabajo sanitarios complejos y educación del paciente en vídeos claros y atractivos con nuestra plataforma de IA intuitiva. Optimiza la comunicación y mejora la comprensión.

1
Step 1
Crea el Guion de tu Vídeo de Flujo de Trabajo Sanitario
Comienza introduciendo tu texto o guion. Nuestro Generador de Vídeos de IA transforma tu contenido en un dinámico vídeo de flujo de trabajo sanitario, dando vida a tus instrucciones sin esfuerzo.
2
Step 2
Selecciona tu Portavoz de IA
Elige entre una diversa biblioteca de avatares de IA profesionales para narrar tu vídeo. Esto asegura una presentación consistente y atractiva para todos tus vídeos de salud.
3
Step 3
Añade Funciones Esenciales de Accesibilidad
Mejora la claridad y el alcance generando automáticamente subtítulos y leyendas de IA. Esta función crucial mejora la comprensión del paciente para tus vídeos educativos.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Educativo Pulido
Finaliza tu vídeo con personalización de marca y exporta en varios formatos de aspecto. Comparte fácilmente tus vídeos educativos de alta calidad para pacientes en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Escala el Aprendizaje de Pacientes y Personal

.

Desarrolla eficientemente numerosos cursos en vídeo para llegar a una audiencia más amplia de pacientes y profesionales de la salud, ampliando las oportunidades de aprendizaje.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos educativos para pacientes atractivos?

El Generador de Vídeos de IA de HeyGen permite a los profesionales de la salud producir vídeos educativos para pacientes claros y atractivos de manera eficiente. Utiliza avatares y voces en off generados por IA para crear contenido convincente que mejore la comprensión del paciente.

¿Qué tipos de vídeos de flujo de trabajo sanitario puedo crear con HeyGen?

Con HeyGen, puedes crear fácilmente diversos vídeos de flujo de trabajo sanitario, incluyendo formación del personal, explicaciones de procedimientos clínicos y módulos de formación en cumplimiento. Aprovecha las plantillas de vídeo personalizables y los portavoces de IA para agilizar la creación de contenido.

¿Cómo hace HeyGen que la creación de vídeos sea accesible para los profesionales de la salud?

HeyGen simplifica la producción de vídeos para los profesionales de la salud transformando guiones en vídeos profesionales utilizando la funcionalidad de texto a vídeo. Nuestra plataforma ofrece una biblioteca de medios, escenas personalizables y controles de marca para crear eficientemente vídeos de salud atractivos sin habilidades de edición complejas.

¿Puede HeyGen apoyar la creación de vídeos de salud para audiencias diversas?

Sí, HeyGen permite la creación de vídeos de salud para audiencias diversas a través de funciones como subtítulos de IA y traducción de IA. Esto asegura que tus vídeos educativos y la comunicación con los pacientes sean accesibles y fácilmente comprendidos por una base de pacientes más amplia y multilingüe.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo