Desarrolla un vídeo convincente de 30 segundos para promociones de clínicas, dirigido a miembros de la comunidad local, que presente un nuevo programa de bienestar con un estilo visual optimista y amigable, complementado por una narrativa de audio clara y acogedora. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar los beneficios clave, haciendo que la información sea fácilmente comprensible para nuevos pacientes potenciales que buscan atención médica proactiva.

Generar Vídeo