Generador de Vídeos de Salud con AI para Contenido Atractivo

Produce rápidamente vídeos médicos y de salud atractivos con capacidades avanzadas de texto a vídeo desde guion.

Desarrolla un vídeo convincente de 30 segundos para promociones de clínicas, dirigido a miembros de la comunidad local, que presente un nuevo programa de bienestar con un estilo visual optimista y amigable, complementado por una narrativa de audio clara y acogedora. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar los beneficios clave, haciendo que la información sea fácilmente comprensible para nuevos pacientes potenciales que buscan atención médica proactiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo educativo de 45 segundos para pacientes que explique los beneficios de un chequeo rutinario, dirigido a tranquilizar a los pacientes generales y sus familias con una estética visual limpia y calmada y una voz en off de apoyo. El vídeo debe aprovechar la función de generación de voz en off de HeyGen para articular claramente información médica compleja de manera accesible, mejorando la comprensión y la confianza.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio de producto de 60 segundos atractivo para un dispositivo médico innovador, específicamente diseñado para profesionales de la salud y consumidores conocedores de la tecnología, mostrando sus características con un diseño visual elegante y moderno y un tono de audio autoritario y confiado. Incorpora las plantillas y escenas de HeyGen para establecer rápidamente un aspecto profesional y pulido, destacando cómo este dispositivo redefine el marketing en salud.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 90 segundos para la incorporación de nuevo personal médico, centrado en procedimientos esenciales de cumplimiento, presentado con un estilo visual atractivo e instructivo y una entrega de audio profesional pero alentadora. Emplea el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar que el vídeo esté optimizado para varias plataformas de formación interna, utilizando eficazmente un generador de vídeos de salud para la comunicación interna.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Generadores de Vídeos de Salud

Transforma sin esfuerzo tus mensajes de salud en vídeos profesionales y atractivos con herramientas impulsadas por AI, perfectas para educación, marketing y comunicaciones internas.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo tu mensaje de salud o contenido educativo como texto. Nuestra plataforma utiliza AI avanzada para convertir instantáneamente tus palabras en un guion de vídeo, aprovechando el poder de las capacidades de texto a vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Mejora tu vídeo eligiendo entre una gama de avatares de AI profesionales y personajes específicos de salud. Personaliza tu presentador para representar eficazmente tu mensaje o marca.
3
Step 3
Personaliza Tu Producción
Adapta tu vídeo con una selección de plantillas y escenas diseñadas para contenido de salud. Añade tus elementos de marca, música de fondo y genera voces en off de sonido natural para que coincidan con tu guion.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de salud de alta calidad, añade subtítulos automáticos para accesibilidad y luego expórtalo fácilmente en varios formatos. Tu vídeo pulido está listo para educación de pacientes, marketing o formación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Amplía el Alcance Global de Pacientes

.

Desarrolla rápidamente cursos extensos de educación para pacientes y mensajes de salud pública, alcanzando una audiencia global más amplia con contenido de vídeo localizado por AI.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la producción de vídeos de salud?

HeyGen permite a las organizaciones de salud crear vídeos de alta calidad de manera eficiente utilizando su generador de vídeos con AI. Aprovecha las plantillas profesionales de salud y las amplias opciones de personalización para producir contenido atractivo para marketing, educación de pacientes y formación.

¿Qué tipos de avatares de AI están disponibles para vídeos médicos con HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia gama de avatares de AI realistas y personajes de salud diseñados para la producción de vídeos médicos. Incluso puedes crear avatares de fotos parlantes a partir de tus propias imágenes, asegurando contenido personalizado y relatable para la educación de pacientes y promociones de clínicas.

¿HeyGen admite texto a vídeo para formación y marketing médico?

Sí, HeyGen proporciona capacidades robustas de texto a vídeo, permitiéndote transformar guiones en vídeos de formación médica atractivos o contenido de marketing de salud. Utiliza voces en off de AI e integra tus elementos de marca para un resultado pulido y profesional.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos para elementos específicos de marca de salud?

Absolutamente, HeyGen permite una amplia personalización para alinearse con tus elementos específicos de marca de salud. Puedes incorporar logotipos, colores de marca y utilizar estilos pulidos y preajustes de movimiento para asegurar que tus vídeos reflejen consistentemente tu imagen profesional para marketing y promociones de clínicas.

