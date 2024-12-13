Generador de Vídeos de Formación Sanitaria: Crea Contenido Atractivo Rápidamente

Produce fácilmente vídeos de formación sanitaria atractivos para cumplimiento y educación del paciente, aprovechando avatares de AI.

Crea un vídeo de introducción de 90 segundos para el nuevo personal sanitario en hospitales y clínicas, diseñado para familiarizarlos con información inicial crítica. El estilo visual y de audio debe ser profesional pero acogedor, con un audio claro y un tono tranquilizador entregado por un avatar de AI para establecer una primera impresión amistosa.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo educativo de 60 segundos para pacientes y sus familias que se preparan para procedimientos médicos, centrado en aclarar contenido médico complejo. El vídeo debe emplear un estilo visual calmante e informativo con gráficos fáciles de entender, complementado por una voz en off suave y empática generada directamente a partir de un guion, utilizando la capacidad de generación de voz en off de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de actualización de formación en cumplimiento de 2 minutos para profesionales sanitarios existentes involucrados en aprendizaje y desarrollo, abordando nuevas regulaciones. Este vídeo debe utilizar visuales atractivos y ligeramente animados para mantener la atención, acompañado de una narración clara y autoritaria, aprovechando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para un desarrollo rápido.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un módulo de microaprendizaje de 45 segundos para el personal clínico sobre el uso preciso de nuevo equipo médico o para actualizaciones esenciales de formación en RRHH. El estilo visual debe ser directo, conciso y visualmente orientado, con una voz precisa e instructiva; asegúrate de la accesibilidad y rápida comprensión mediante la inclusión de subtítulos claros.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación Sanitaria

Transforma información sanitaria compleja en vídeos de formación atractivos y precisos de producto rápida y eficientemente para mejorar el aprendizaje y desarrollo.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza introduciendo o pegando tu contenido de formación. La plataforma transforma tu texto en un vídeo dinámico, aprovechando la tecnología avanzada de Texto a vídeo para construir tu base narrativa.
2
Step 2
Elige tus Visuales
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para presentar tu mensaje. Mejora tu vídeo aún más añadiendo medios de archivo relevantes, imágenes y clips de vídeo de la extensa biblioteca de medios.
3
Step 3
Personaliza y Localiza
Aplica los colores y el logotipo específicos de tu marca utilizando nuestra función integrada de controles de marca. Mejora la claridad con subtítulos personalizables y selecciona entre diversas opciones de voz para la localización, asegurando que todos los aprendices comprendan el contenido.
4
Step 4
Genera y Comparte
Revisa tu vídeo de formación completo, haciendo los ajustes finales necesarios. Una vez satisfecho, exporta tu vídeo de alta calidad en múltiples formatos adecuados para cualquier plataforma, asegurando una entrega segura para tus iniciativas de aprendizaje y desarrollo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Expande el Alcance de la Formación a Nivel Global

.

Genera vídeos de formación sanitaria escalables con Texto a vídeo, permitiendo a las instituciones llegar a una audiencia más amplia de aprendices en todo el mundo de manera eficiente.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación sanitaria?

HeyGen es una plataforma intuitiva de creación de vídeos con AI diseñada para simplificar la producción de vídeos de formación sanitaria atractivos. Con su plataforma fácil de usar, puedes generar contenido de alta calidad sin necesidad de habilidades extensas de edición, mejorando significativamente la efectividad de la formación para la educación médica.

¿HeyGen admite avatares de AI y voces en off realistas para la educación médica?

Sí, HeyGen aprovecha avatares de AI avanzados y voces en off realistas de AI para crear contenido educativo médico profesional y atractivo. Esta capacidad es ideal para desarrollar vídeos de educación del paciente y formación en cumplimiento que resuenen con tu audiencia.

¿Qué hace de HeyGen una plataforma efectiva de creación de vídeos con AI para grandes organizaciones sanitarias?

HeyGen es una plataforma escalable de creación de vídeos con AI, perfecta para que grandes organizaciones sanitarias amplíen su alcance de formación de manera eficiente. Ofrece plantillas de vídeo personalizables y admite la integración con LMS, agilizando la creación de diversos vídeos de formación para numerosos equipos y departamentos dentro de hospitales y clínicas.

¿Puede HeyGen transformar texto médico complejo en vídeos de formación sanitaria atractivos?

Absolutamente, la potente función de Texto a vídeo de HeyGen puede transformar incluso contenido médico complejo en vídeos de formación sanitaria claros y atractivos. Puedes personalizar estilos visuales, incorporar controles de marca y añadir subtítulos automáticos para aclarar contenido médico complejo de manera efectiva.

