Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vibrante vídeo promocional de 30 segundos dirigido a posibles participantes del programa, mostrando los beneficios de una nueva iniciativa de bienestar 'Hábitos Saludables'. El estilo visual y de audio debe ser dinámico e inspirador, con música motivadora y visuales enérgicos, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida y una generación de Voz en off clara.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo profesional de 60 segundos sobre servicios de salud, informando a nuevos pacientes potenciales y miembros de la comunidad sobre los servicios integrales ofrecidos por una clínica local. Mantén un estilo visual informativo y acogedor con una pista de fondo relajante, utilizando avatares de IA para presentar información clave y asegurando un control de marca consistente a lo largo de la presentación.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de contenido médico de 15 segundos para usuarios de redes sociales, desmintiendo un mito de salud popular con visuales rápidos de estilo infográfico y narración directa. Este vídeo corto e impactante debe utilizar Subtítulos/captions para accesibilidad y estar optimizado para varias plataformas usando el cambio de relación de aspecto y exportaciones.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Resumen de Salud

Crea sin esfuerzo vídeos de resumen de salud profesionales y atractivos usando IA, desde el guion hasta la exportación final, para informar y educar a tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Guion a Vídeo
Comienza pegando tu guion de resumen de salud, y nuestra función de Texto a vídeo desde guion lo transformará instantáneamente en un borrador preliminar de vídeo, ahorrándote tiempo y esfuerzo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA y Estilo
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu mensaje de manera efectiva. Aplica los colores y el logotipo de tu marca para asegurar que tu vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu organización.
3
Step 3
Añade Elementos Visuales y Narración
Mejora tu mensaje para contenido de eLearning incorporando medios adecuados de nuestra biblioteca. Aprovecha la generación de Voz en off para una narración clara y profesional que transmita información compleja de salud de manera efectiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de resumen de salud utilizando el cambio de relación de aspecto para varias plataformas. Exporta tu vídeo pulido en alta definición, listo para la educación del paciente o para compartir en redes sociales.

Eleva el Compromiso en la Formación en Salud

Eleva el Compromiso en la Formación en Salud

Mejora la participación de los aprendices y la retención de conocimientos en programas de formación en salud utilizando vídeos dinámicos generados por IA y contenido animado.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de vídeos médicos atractivos y vídeos explicativos para el sector salud?

HeyGen permite a los profesionales de la salud producir vídeos médicos de alta calidad y vídeos explicativos sin esfuerzo. Aprovechando las capacidades del creador de vídeos de IA, puedes transformar contenido médico complejo en formatos visualmente atractivos y fácilmente digeribles, perfectos para la educación del paciente o mensajes de salud pública.

¿Qué papel juegan los avatares de IA en el desarrollo de vídeos de resumen de salud atractivos con HeyGen?

Los avatares de IA de HeyGen proporcionan una presencia profesional y relatable para tus vídeos de resumen de salud. Estos presentadores digitales permiten una narración visual dinámica, asegurando que tu contenido médico se transmita de manera clara y memorable, mejorando el compromiso sin necesidad de actores en vivo.

¿Qué características hacen que HeyGen sea ideal para crear vídeos animados para comunicaciones de salud y bienestar?

HeyGen simplifica la producción de vídeos animados profesionales para salud y bienestar a través de herramientas intuitivas y diversas plantillas de vídeo. Su plataforma de creación de vídeos permite una rápida generación de Texto a vídeo desde guion e incluye controles de marca para mantener una identidad visual consistente en todas tus comunicaciones.

¿Puede HeyGen ser utilizado para crear contenido educativo para pacientes y eLearning de manera efectiva?

Absolutamente. HeyGen está diseñado para apoyar la creación de contenido educativo para pacientes y eLearning de manera impactante y sencilla. Puedes utilizar características como avatares de IA, Texto a vídeo desde guion y cambio de relación de aspecto para producir vídeos versátiles y profesionales adecuados para varios escenarios de aprendizaje en salud.

