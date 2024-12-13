Crea un vídeo de orientación profesional y acogedor de 60 segundos para el nuevo personal sanitario, mostrando los protocolos esenciales de la instalación. Este vídeo debe utilizar un avatar de IA atractivo para transmitir la información clave de manera clara, mejorado con una generación de voz en off de alta calidad, estableciendo un tono positivo para la incorporación del personal, como lo genera un generador de vídeos de orientación sanitaria.

Generar Vídeo