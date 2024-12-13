Creador de Vídeos de Incorporación en Salud: IA para una Formación Sin Esfuerzo

Crea fácilmente vídeos de formación atractivos con avatares de IA, mejorando la retención de nuevos empleados y asegurando una comunicación consistente.

Crea un vídeo de bienvenida e informativo de 90 segundos diseñado para nuevos profesionales de la salud que se incorporan a un centro médico, centrándose en presentaciones esenciales de los departamentos y procedimientos operativos clave. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando avatares de IA amigables para guiar al espectador, acompañado de una voz en off clara y tranquilizadora generada directamente a partir de un guion, asegurando un tono y mensaje consistentes en todos los vídeos de incorporación.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos para agilizar la incorporación de pacientes a una nueva plataforma de telemedicina, explicando claramente cómo programar citas y acceder a consultas virtuales. El estilo visual debe ser fácil de usar con demostraciones en pantalla, mejorado con subtítulos generados automáticamente para facilitar la accesibilidad, y guiado por un guion de texto a vídeo preciso que asegure que todos los pasos críticos se comuniquen de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de formación técnica de 2 minutos para personal sanitario experimentado, detallando la configuración y operación inicial de una nueva máquina de diagnóstico por imagen. El enfoque visual debe ser altamente detallado, integrando metraje relevante de una biblioteca de medios para ilustrar componentes complejos, estructurado utilizando plantillas y escenas pre-diseñadas para mantener un flujo educativo consistente y una identidad visual.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de formación sobre cumplimiento de 45 segundos para todo el personal sanitario, resumiendo protocolos críticos de seguridad de datos y regulaciones de privacidad en un formato fácil de digerir. El estilo visual necesita ser autoritario pero atractivo, presentando avatares de IA profesionales para entregar mensajes clave, con la capacidad de ajustar el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para varias plataformas de comunicación interna y pantallas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Incorporación en Salud

Crea fácilmente vídeos de incorporación atractivos e informativos para profesionales de la salud y pacientes, optimizando tus procesos con IA.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Comienza convirtiendo tu guion en un vídeo atractivo utilizando nuestra avanzada capacidad de Texto a vídeo, o selecciona entre plantillas personalizables diseñadas para el sector salud. Esto establece rápidamente el núcleo de tu contenido de incorporación.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar y Voz de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA realistas para presentar tu contenido. Mejora el profesionalismo y el compromiso añadiendo voces en off de IA con sonido natural, haciendo que la información compleja sea más fácil de digerir para tu audiencia.
3
Step 3
Aplica la Identidad de Marca
Mantén la consistencia y refuerza la confianza integrando los elementos de marca de tu organización. Aplica tu logotipo, colores y otros controles de marca para asegurar que cada vídeo refleje tu imagen profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo y prepáralo para su distribución. Utiliza el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones para adaptar tu contenido a cualquier plataforma, asegurando que tus vídeos de incorporación de alta calidad estén listos para tu audiencia.

Aumentar el Compromiso y la Retención en la Incorporación

Eleva el compromiso y mejora la retención de conocimientos para nuevos empleados y pacientes del sector salud con vídeos de incorporación dinámicos impulsados por IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de incorporación técnica?

HeyGen actúa como un creador de vídeos intuitivo con IA, transformando guiones directamente en vídeos atractivos para la incorporación de empleados y formación técnica. Utiliza capacidades de Texto a vídeo y plantillas personalizables para producir eficientemente vídeos instructivos de alta calidad sin necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo. Esto ayuda a simplificar el proceso de incorporación.

¿Qué capacidades avanzadas de IA ofrece HeyGen para contenido de vídeo personalizado?

HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados y una potente tecnología de Texto a vídeo para crear vídeos altamente personalizados. Nuestras voces en off de IA dan vida a los guiones, permitiéndote generar contenido único adaptado a audiencias específicas, mejorando el compromiso y la retención.

¿Proporciona HeyGen características robustas para la producción de vídeos técnicos y accesibilidad?

Sí, HeyGen ofrece características completas para la producción de vídeos técnicos, incluyendo generación automática de subtítulos y diversas voces en off de IA. También puedes utilizar nuestra extensa biblioteca de medios, ajustar las proporciones para varias plataformas y asegurar que tu contenido sea accesible y profesional.

¿Cómo pueden los equipos colaborar de manera segura y mantener la marca con la plataforma de creación de vídeos de HeyGen?

La plataforma de creación de vídeos de HeyGen facilita la colaboración fluida en equipo, permitiendo que múltiples usuarios contribuyan a los proyectos de manera eficiente. Con controles de marca integrados, tu equipo puede aplicar consistentemente logotipos y colores, asegurando que cada vídeo se alinee con las directrices de tu marca de manera segura.

