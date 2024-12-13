Crea un vídeo de bienvenida e informativo de 90 segundos diseñado para nuevos profesionales de la salud que se incorporan a un centro médico, centrándose en presentaciones esenciales de los departamentos y procedimientos operativos clave. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando avatares de IA amigables para guiar al espectador, acompañado de una voz en off clara y tranquilizadora generada directamente a partir de un guion, asegurando un tono y mensaje consistentes en todos los vídeos de incorporación.

Generar Vídeo