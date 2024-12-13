Creador de Vídeos de Incorporación en Salud: IA para una Formación Sin Esfuerzo
Crea fácilmente vídeos de formación atractivos con avatares de IA, mejorando la retención de nuevos empleados y asegurando una comunicación consistente.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos para agilizar la incorporación de pacientes a una nueva plataforma de telemedicina, explicando claramente cómo programar citas y acceder a consultas virtuales. El estilo visual debe ser fácil de usar con demostraciones en pantalla, mejorado con subtítulos generados automáticamente para facilitar la accesibilidad, y guiado por un guion de texto a vídeo preciso que asegure que todos los pasos críticos se comuniquen de manera efectiva.
Diseña un vídeo de formación técnica de 2 minutos para personal sanitario experimentado, detallando la configuración y operación inicial de una nueva máquina de diagnóstico por imagen. El enfoque visual debe ser altamente detallado, integrando metraje relevante de una biblioteca de medios para ilustrar componentes complejos, estructurado utilizando plantillas y escenas pre-diseñadas para mantener un flujo educativo consistente y una identidad visual.
Produce un vídeo de formación sobre cumplimiento de 45 segundos para todo el personal sanitario, resumiendo protocolos críticos de seguridad de datos y regulaciones de privacidad en un formato fácil de digerir. El estilo visual necesita ser autoritario pero atractivo, presentando avatares de IA profesionales para entregar mensajes clave, con la capacidad de ajustar el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para varias plataformas de comunicación interna y pantallas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Ampliar el Alcance de la Formación y Educación.
Desarrolla y distribuye eficientemente programas de formación completos a una audiencia más amplia de profesionales de la salud y pacientes.
Aclarar Información Médica Compleja.
Aclara temas y procedimientos médicos complejos, haciendo que la información vital sea más accesible y comprensible para el nuevo personal y los pacientes.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de incorporación técnica?
HeyGen actúa como un creador de vídeos intuitivo con IA, transformando guiones directamente en vídeos atractivos para la incorporación de empleados y formación técnica. Utiliza capacidades de Texto a vídeo y plantillas personalizables para producir eficientemente vídeos instructivos de alta calidad sin necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo. Esto ayuda a simplificar el proceso de incorporación.
¿Qué capacidades avanzadas de IA ofrece HeyGen para contenido de vídeo personalizado?
HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados y una potente tecnología de Texto a vídeo para crear vídeos altamente personalizados. Nuestras voces en off de IA dan vida a los guiones, permitiéndote generar contenido único adaptado a audiencias específicas, mejorando el compromiso y la retención.
¿Proporciona HeyGen características robustas para la producción de vídeos técnicos y accesibilidad?
Sí, HeyGen ofrece características completas para la producción de vídeos técnicos, incluyendo generación automática de subtítulos y diversas voces en off de IA. También puedes utilizar nuestra extensa biblioteca de medios, ajustar las proporciones para varias plataformas y asegurar que tu contenido sea accesible y profesional.
¿Cómo pueden los equipos colaborar de manera segura y mantener la marca con la plataforma de creación de vídeos de HeyGen?
La plataforma de creación de vídeos de HeyGen facilita la colaboración fluida en equipo, permitiendo que múltiples usuarios contribuyan a los proyectos de manera eficiente. Con controles de marca integrados, tu equipo puede aplicar consistentemente logotipos y colores, asegurando que cada vídeo se alinee con las directrices de tu marca de manera segura.